WTA Finals 2021: Maria Sakkari regola con merito Iga Swiatek

Esordio con vittoria per la greca Maria Sakkari, che ci mette un’ora e 26 minuti per battere la polacca Iga Swiatek. 6-2 6-4 il punteggio finale nella prima sfida del gruppo Chichén-Itzá delle WTA Finals di Guadajara; questa notte si sfideranno per la prima volta in Messico la bielorussa Aryna Sabalenka e la spagnola Paula Badosa. Terza vittoria per l’ellenica, la più netta di quelle del 2021, sulla sua avversaria.

Dopo un inizio senza particolari difficoltà per entrambe, Sakkari trova il break a 30 nel terzo gioco, resistendo poi a una doppia chance di Swiatek sul 3-2: sono quattro i punti consecutivi dal 15-40. Di lì arriva un secondo affondo, con servizio strappato a zero e conseguente 6-2 che arriva nel giro di pochi attimi.

Più equilibrio nel secondo set, con la polacca che ha però la necessità di salvarsi due volte in un game lungo, il terzo. Non ce la fa invece sul 3-3, anche in questo caso dopo un gioco non propriamente corto: dopo tre palle break è la greca ad andarsene e non voltarsi più. Finisce con Swiatek che non nasconde qualche lacrima conclusiva.

Ci sarebbero molti numeri da snocciolare, ma al di là del 56.3%-48.3% di prime in campo, quello più impressionante riguarda i punti vinti con la prima di Sakkari. Sono infatti 26 su 27: nei fatti, è qui che costruisce il vero e proprio dominio sul confronto.

Foto: LaPresse