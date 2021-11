Italia protagonista su più fronti nella quest’oggi a Spa (Belgio), sede della seconda giornata degli Europei di tennistavolo riservati agli Under 21. Dopo le prime partite di ieri, inizia oggi il torneo del doppio al maschile, al femminile e nel misto.

Iniziamo dal doppio maschile con il netto successo della coppia formata da Matteo Mutti/Carlo Rossi. Il duo azzurro ha battuto per 3-1 (11-4/11-8/3-11/11-8) Filip Radovic/Filip Radulovic, rappresentanti del Montenegro.

La giornata è continuata bene per entrambi i nostri connazionali. Il romeno Rares Sipson si è arreso per 2-4 (11-6/8-11/11-3/6-11/8-11/5-11) contro Matteo Mutti, mentre Rossi non ha lasciato scampo allo slovacco Adam Klajber che ha ceduto per 4/0 (11-5/11-9/11-5/11-7).

I due, rispettivamente protagonisti del Gruppo B e D, hanno continuato il loro pomeriggio contro il belga Adrien Rassenfosse ed il russo Vladimir Sidorenko. Il padrone di casa ha vinto nettamente con un pesante 4-1 (5-11/11-9/12-10/14-12/11-8), mentre è stata oltremodo interessante l’incontro tra Carlo Rossi contro il 19enne russo. 4-3 (6-11/11-7/11-9/11-6/7-11/8-11/11-9) è stato il risultato finale per l’italiano che ha conquistato il match nell’ultimo decisivo set.

La nostra Jamila Laurenti, iscritta nel doppio in coppia con l’ucraina Anastasiya Dymytrenko, ha vinto il proprio match per 3-2 (11-2/8-11/11-8/11-13/11-8) sulle svedesi Rosse Alma/Rebecca Muskantor. L’azzurra ha battuto in serata, nell’individuale (Gruppo E), la turca Gul Pembe Ozkaya che si è arresa per 4-0 (13-11/13-11/13-11/11-1) prima di perdere la sfida contro la russa Elizabet Abraamian per 1-4 (12-10/4-11/3-11/6-11/4-11).

Un successo ed una sconfitta per l’Italia nel doppio misto. Carlo Rossi/Jamila Laurenti hanno perso per 0-3 (7-11/10-12/7-11) contro i transalpini Leo De Nodriest/Camille Lutz, mentre Matteo Mutti/Sabina Surjan (Serbia) hanno vinto per 3-1 (14-12/11-6/8-11/11-8) sui polacchi Marciej Kubik/Gabriela Dyszkiewicz.

Appuntamento a domani con una nuova lunghissima giornata di sfide da non perdere.

Foto: Fitet