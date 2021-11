Anett Kontaveit non si ferma più e bagna il suo esordio alle WTA Finals di Guadalajara con una vittoria. La tennista estone, protagonista di un finale di stagione semplicemente strepitoso, prosegue nella sua striscia di successi consecutivi, imponendosi in due set sulla ceca Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e sedici minuti di gioco.

La numero otto del mondo domina la ceca e non concede occasioni nei propri turni di servizio. Il break decisivo arriva nel quarto game, con Kontaveit che si porta sul 4-1 e poi anche sul 5-2. L’estone non lascia spazio ad una possibile rimonta di Krejcikova e chiude il primo set in suo favore per 6-3.

Un’altra svolta del match arriva in apertura di secondo set, con Kontaveit che strappa subito il servizio all’avversaria. L’estone si porta subito in vantaggio ed anche in questo set non concede palle break all’avversaria. Il break ottenuto all’inizio è decisivo e Kontaveit chiude sul 6-4, conquistando la prima vittoria.

Più tardi, nella nottata italiana, si terrà il secondo match della prima giornata con la sfida tra la ceca Karolina Pliskova e la spagnola Garbine Muguruza.

Foto: LaPresse