Next Gen ATP Finals 2021: prima vittoria per Lorenzo Musetti. Superato Hugo Gaston in cinque bellissimi set

Lorenzo Musetti conquista la sua prima vittoria alle Next Gen ATP Finals 2021. Il tennista toscano ha superato in cinque set il francese Hugo Gaston con il punteggio di 4-3 4-3 2-4 3-4 4-2 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una partita intensa e bellissima, la più lunga di sempre nella storia del torneo, con due giocatori che hanno veramente deliziato il pubblico con il loro gioco spettacolare. Una vittoria che permette a Musetti di rimanere ancora in corsa per le semifinali e servirà una vittoria domani contro l’americano Korda.

Il nativo di Carrara ha sprecato due set di vantaggio, facendosi rimontare dal francese, ma ha avuto comunque poi la forza di vincere un match per lui molto importante. Un successo che non deve comunque nascondere i problemi in risposta per il toscano, che ha sfruttato solo una delle sedici palle break concesse da Gaston, vincendo il 41% dei punti sulla seconda, non certo irresistibile, del francese.

Lo spettacolo comincia già da inizio primo set. Musetti tiene a zero il suoi primo turno di servizio e nel terzo game si procura tre palle break. Gaston, però, si salva e conquista il game al killer point. Si arriva al sesto game sul 40-40, con il francese che ha un set point, ma con Musetti che trova un provvidenziale ace. Si va al tie-break, che vede Gaston portarsi avanti sul 4-2, ma poi subire la feroce rimonta del toscano, che si impone per 7-4.

Musetti e Gaston fanno sicuramente divertire il pubblico a suo di palle corte, discese a rete, colpi spettacolari. Nel quarto gioco Lorenzo si porta sullo 0-40 sul servizio del francese, ma Gaston riesce clamorosamente a recuperare e vince ancora al killer point, sfruttando l’errore di rovescio dell’azzurro. Nel quinto gioco è Musetti ad uscire da una situazione complicata sotto 30-40, mentre nel game successivo è ancora Gaston ad imporsi al punto decisivo. Si va ancora al tie-break. Musetti gioca in maniera spettacolare, sale 5-2 e poi 6-4, ma il francese annulla due set point. Avanti sul 7-6, Lorenzo arriva benissimo sulla palla corta del francese e chiude con il rovescio.

Il terzo set prosegue sulla stessa falsa riga dei due precedenti. Gaston e Musetti tengono i primi loro due turni di servizio, mentre nel quinto gioco il nativo di Carrara si porta sul 30-40, ma Gaston prima trova l’ace e poi sul punto decisivo chiude con la volée alta. Nel gioco successivo Musetti arriva sul 40-40 e questa volta l’azzurro perde il servizio, con il francese che trova l’accelerazione di dritto vincente che gli permette di vincere la terza frazione sul 4-2.

Il copione della partita prosegue anche nella quarta frazione. Si va avanti sul filo dell’equilibrio e con grandissimo spettacolo. Musetti ha ancora due palle break nel quinto game (sono la dodicesima e tredicesima del suo match), ma ancora una volta Gaston annulla tutto e vince l’ennesimo punto decisivo. Nel gioco successivo si arriva sul 40-40, ma arriva l’ace di Musetti, che porta il set al tie-break. Il toscano allunga sul 5-1 e sembra avere in mano la vittoria, ma avanti 6-4 commette un dolorosissimo doppio fallo. Gaston ringrazia e alla fine rimonta e chiude 9-7.

Il match diventa il più lungo di sempre della competizione. Musetti difende subito due palle break, vincendo un importantissimo game d’apertura al punto decisivo. Nel quarto game il toscano ha altre due palle break, ma ancora una volta Gaston si esalta e riesce ad annullarle. Avanti 3-2, Musetti si concede un’altra palla break, ma che ha anche il valore di un match point (40-40). Dopo quindici occasioni mancate, la sedicesima è quella decisiva, con Lorenzo che si sdraia sul campo felice e soprattutto con la consapevolezza di essere ancora in corsa per le semifinali.

Domani Musetti si giocherà il passaggio del turno contro l’americano Sebastian Korda, ma sarà importante anche l’esito della sfida tra Gaston e Baez.

