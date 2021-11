Sport in tv oggi (sabato 6 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 6 novembre 2021, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy e le Billie Jean King Cup Finals, la boxe con i Mondiali, il calcio con la Serie A, il nuoto con gli Europei in vasca corta, la lotta con i Mondiali Under 23, i motori con le prove libere e le qualifiche della MotoGP e della F1.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (SABATO 6 NOVEMBRE)

08.00 Nuoto, Europei vasca corta – Nessuna copertura tv

10.00 Moto3, GP Algarve: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

10.30 Lotta, Mondiali Under 23: seconda giornata – uww.org

10.55 MotoGP, GP Algarve: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

11.55 Moto2, GP Algarve: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

13.35 Moto3, GP Algarve: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN, differita 16.20 TV8, tv8.it

14.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

1^ semifinale – non prima delle ore 14.00 Djokovic-Hurkacz – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

2^ semifinale – non prima delle ore 16.30 Zverev-Medvedev – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

14.00 Rugby, Autumn Nations Series: Italia-Nuova Zelanda – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8, Sky Go, NOW, tv8.it

14.00 Moto3, GP Algarve: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN, differita 16.20 TV8, tv8.it

14.30 MotoGP, GP Algarve: prove libere 4 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Torino – DAZN

15.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino: free program individuale femminile – Eurosport Player, discovery+

15.10 MotoGP, GP Algarve: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN, differita 16.20 TV8, tv8.it

15.35 MotoGP, GP Algarve: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN, differita 16.20 TV8, tv8.it

16.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: finale RTF-Svizzera – SuperTennis TV, supertennis.tv

16.10 Moto2, GP Algarve: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN, differita 16.20 TV8, tv8.it

16.30 Nuoto, Europei vasca corta – Rai Sport+ HD, Rai Play

16.35 Moto2, GP Algarve: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN, differita 16.20 TV8, tv8.it

17.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino: free dance danza sul ghiaccio – Eurosport Player, discovery+

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Casalmaggiore – Volleyball TV

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Fiorentina – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Vibo Valentia – RaiSport+HD, RaiPlay

18.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Busto Arsizio – Volleyball TV

18.00 F1, GP Messico: prove libere 3 – Sky Sport F1, SkyGo e Now

18.00 Boxe, Mondiali: finali – Eurosport Player, discovery+ (6° combattimento Mouhiidine-La Cruz)

18.30 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Bergamo – Volleyball TV

18.45 Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino: free program coppie d’artistico – Eurosport Player, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Trentino-Brescia – Eurosport Player, discovery+

20.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Pesaro – Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+

20.20 Pattinaggio artistico, Grand Prix Torino: free program individuale maschile – Eurosport Player, discovery+

20.30 Basket, Serie A: Sassari-Trieste – Eurosport Player, discovery+

20.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Roma – RaiSport+HD, RaiPlay

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Atalanta – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

21.00 F1, GP Messico: qualifiche – Sky Sport F1, SkyGo e Now, differita 23.10 TV8, tv8.it

03.00 domenica 7 Boxe Mondiale unificato dei pesi supermedi (4° match Canelo Alvarez-Plant) – DAZN

Elvis Rodriguez (Repubblica Dominicana) vs Juan Pablo Robero (Messico), pesi super leggeri (10 round)

Rey Vargas (Messico) vs Leonardo Baez (Messico), pesi super gallo (10 round)

Anthony Dirrell (USA) vs Marcos Hernandez (USA), pesi super medi (10 round)

Saul “Canelo” Alvarez vs Caleb “Sweethands” Plant, pesi supermedi (12 round)

Foto: LaPresse