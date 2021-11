LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Rivolta e Ceccon da podio nei 50 farfalla. Benedetta Pilato riparte dai 50 rana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Dopo la pioggia di medaglie per la spedizione italiana dei primi quattro giorni di gara, è giunta al rush finale la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, che sta confermando la nuova dimensione di potenza europea dell’Italia.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con la sessione dedicata alle batterie: si inizia con i 50 rana uomini che vedranno al via Nicolò Martinenghi, che torna in vasca dopo l’oro nei 100, Fabio Scozzoli, Alessandro Pinzuti e Federico Poggio. Ci sarà solo Sara Franceschi, non una specialista, al via dei 200 stile libero femminili, una delle gare più attese per l’Italia fino a qualche tempo fa. Lorenzo Mora e Michele Lamberti saranno al via della seconda di tre batterie dei 200 dorso. Grande attesa per le batterie dei 50 rana donne con Benedetta Pilato, campionessa in carica, e Arianna Castiglioni a caccia del riscatto dopo le delusioni dei 100 e Martina Carraro, argento a Glasgow, che prova a ripetersi. Al via anche Francesca Fangio.

Ci saranno Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, i tre d’argento a Tokyo, e Lorenzo Deplano al via delle batterie dei 100 stile libero uomini che potrebbero regalare altre soddisfazioni all’Italia. Thomas Ceccon e Marco Orsi possono essere grandi protagonisti dei 100 misti uomini, mentre Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli danno la caccia alle semifinali dei 50 farfalla. Italia tra le favorite anche della staffetta 4×50 stile libero mista: gli azzurri dovranno prima superare lo scoglio delle batterie. In chiusura Matteo Ciampi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri si daranno battaglia per centrare la finale degli 800 stile libero che fanno il loro debutto assoluto all’Europeo in corta.

Nelle finali del pomeriggio Panziera e Scalia saranno al via nei 100 dorso donne, Ciampi e De Tullio nei 200 stile uomini, Bianchi e Di Liddo sono qualificate per la finale dei 100 rana donne, non ci saranno azzurri nei 200 rana uomini, Cocconcelli e Franceschi disputeranno la finale dei 200 misti donne e Rivolta e Ceccon puntano alle medaglie nei 50 farfalla uomini.

