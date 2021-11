CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, test match valido per le Autumn Nations Series di rugby maschile. L’Italia ha preferito non disputare i test estivi e torna in campo in una gara internazionale a distanza di mesi, l’ultima uscita risale infatti al Sei Nazioni 2021.

Gli azzurri si trovano ad affrontare una sfida sulla carta proibitiva, quello di oggi sarà più che altro un match importante per vedere l’impronta che Kieran Crowley ha dato alla squadra, vi ricordiamo infatti che quest’ultimo ha preso il posto di Franco Smith sulla panchina dell’Italia. Entrambi gli allenatori hanno scelto per questa partita formazioni giovani e con poca esperienza internazionale, addirittura nelle file degli All Black ssono presenti sei giocatori con meno di 10 cups, l’Italia dal canto suo risponde con un’età media decisamente bassa, di contro avremo la fortuna di rivedere in campo, dopo un lungo stop, Matteo Minozzi e Marco Fuser. Si tratta della sedicesima sfida della storia tra Italia e Nuova Zelanda, gli azzurri nei quindici incontri disputati non hanno mai vinto. Gli All Blacks hanno ben figurato scorsa settimana, quando sono riusciti a strappare un successo contro il Galles, gli azzurri dovranno avranno il compito di mettere in mostra quanto studiato con il nuovo coach in modo tale da arrivare al meglio alle prossime sfide contro Argentina e Uruguay.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, match valido per le Autumn Nations Series di rugby maschile, cronaca in tempo reale, meta dopo meta, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:00.

Foto: LaPresse