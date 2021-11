LIVE Mouhiidine-La Cruz, Finale Mondiali boxe in DIRETTA: il guerriero campano sfida il re incontrastato dei pesi massimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Aziz Abbes Mouhiidine vs Julio Cesar La Cruz Peraza, Finale dei Mondiali 2021 di boxe per la categoria di peso fino ai 92 kg. L’Italia si stringe attorno al suo peso massimo, che sogna il colpaccio alla Stark Arena di Belgrado (Serbia): attorno alle ore 19.30 sarà chiamato a fronteggiare il fortissimo cubano, probabilmente il miglior pugile a livello dilettantistico considerando tutte le categorie. L’azzurro insegue l’impresa e cercherà l’impresa mastodontica per laurearsi Campione del Mondo, a otto anni di distanza da quanto fece Clemente Russo sempre tra i massimi.

Il 23enne campano si è già garantito la medaglia d’argento, ma ora tenterà di scalare un’autentica montagna. Il poliziotto dovrà fronteggiare un vero e proprio colosso, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 tra i pesi massimi, che vanta un palmares semplicemente da brividi: due ori a cinque cerchi (tra i mediomassimi a Rio 2016 e quello tra i massimi giusto tre mesi fa) e quattro titoli iridati (2011, 2013, 2015, 2017 sempre tra i mediomassimi). Il cubano vanta addirittura 254 vittorie in carriera a fronte di 22 sconfitte, l’ultima maturata il 20 settembre 2019 quando perse contro il kazako Bekzad Nudauletov nella semifinale dei Mondiali (ai tempi era ancora tra i mediomassimi).

Aziz Abbes Mouhiidine dovrà cercare di sfruttare la sua velocità e precisione di colpi contro un avversario senza apparenti punti deboli, dotato di enorme agilità e capace di boxare a mani basse, dominatore incontrastato e che appare inscalfibile. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Abbes Mouhiidine vs Julio Cesar La Cruz Peraza, Finale dei Mondiali 2021 di boxe per i pesi massimi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si tratta del sesto match nella sessione in programma dalle ore 18.00, inizierà attorno alle ore 19.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: FPI