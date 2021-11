Italia-Nuova Zelanda rugby su TV8: orario, programma, streaming, dove vederla in chiaro

La finestra internazionale dei Test Match autunnali 2021 di rugby, sulla falsariga del torneo andato in scena lo scorso anno, l’Autumn Nations Cup 2020, prenderà il nome di Autumn Nations Series 2021: tre di questi incontri vedranno protagonisti anche l’Italia, che sfiderà, nell’ordine, Nuova Zelanda, Argentina ed Uruguay. Domani, sabato 6 novembre, il match tra Italia e Nuova Zelanda si disputerà a Roma, allo Stadio “Olimpico”, ed avrà inizio alle ore 14.00.

Il primo dei Test Match delle Autumn Nations Series 2021 dell’Italia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ed in diretta streaming su Sky Go e NOW. Il primo tre incontri che vedranno protagonista l’Italia, inoltre, sarà trasmesso anche in chiaro su TV8, ed in streaming su tv8.it.

PROGRAMMA ITALIA-NUOVA ZELANDA AUTUMN NATIONS SERIES 2021

Sabato 6 novembre, ore 14.00

Roma, Stadio “Olimpico”

Italia-Nuova Zelanda

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8

Diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

