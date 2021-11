Oggi, sabato 6 novembre, andranno in scena le prove libere 3 e le qualifiche del GP del Messico, quintultimo round del Mondiale 2021 di F1. Una giornata importante che servirà per definire gli assetti e la griglia di partenza della corsa domenicale

Per quanto visto nel corso delle libere di ieri, Max Verstappen e Red Bull sembrano godere di un vantaggio. Correndo in altura il motore Honda si esprime ad alto livello, mentre su Mercedes ci sono anche da tener conto di alcuni problemi di affidabilità. Non sarà semplice quindi per il britannico Lewis Hamilton riuscire a contrastare l’incedere del leader del campionato.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1

Per quanto riguarda la Ferrari, non è stato entusiasmante e la Rossa sembra un po’ involuta rispetto alle ultime apparizioni. Scopriremo domani come stanno le cose per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. Le motivazioni non mancano, anche perché la lotta per il terzo posto nel Mondiale costruttori con la McLaren tiene banco. Il target ‘terzo posto’ è in cima alla lista, ma ha una valenza particolare: abituare il team a lavorare sotto pressione con un traguardo da tagliare

Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2021

SABATO 6 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 18.00-19.00, Prove libere 3

Ore 21.00, Qualifiche

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere, riservata solo a Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio del Messico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

