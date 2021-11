LIVE Moto2, GP Algarve 2021 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, sfida rovente tra Gardner e Fernandez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE per la Moto2, Gran Premio dell’Algarve! Quest’oggi si terranno la terza sessione di prove libere alle 11.50 e le qualifiche alle 16.10.

Continua il duello tra i due compagni Red Bull KTM, che si contendono il titolo mondiale: Remy Gardner e Raul Fernandez: il primo ha 18 punti di vantaggio sul secondo, e ieri si sono equamente divisi i primati nelle due sessioni di prove libere. Gardner è stato il più veloce nelle FP1, Fernandez nelle FP2.

Le FP2 per Gardner, però, si sono chiuse con un brutto incidente con Marcos Ramirez; per fortuna, nessuna conseguenza per i due piloti, ma Gardner, soprattutto, ha rischiato di farsi davvero male. Come detto, nessun danno per i piloti, che torneranno regolarmente in pista per FP3 e qualifiche.

Al di là dei due contendenti al titolo, occhio a Sam Lowes, che ha terminato le FP2 in seconda posizione, proprio in mezzo ai due pretendenti al Mondiale. Possibili sorprese anche i nostri piloti azzurri, che si sono fatti notare nella giornata di ieri: Celestino Vietti e Marco Bezzecchi, i due compagni di squadra dello Sky Racing Team VR46.

