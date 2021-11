Sport in tv oggi (mercoledì 10 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 10 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronta Andy Murray agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. Tony Cairoli dà l’addio al motocross e si assegna il Mondiale a Mantova con una roboante lotta a tre. Spazio alla seconda giornata delle NextGen ATP Finals con Lorenzo Musetti in campo. In serata basket, calcio, volley la faranno da padrone con competizioni internazionali e partite valide per il campionato italiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 10 novembre il relativo palinsesto tv e streaming.

11.15 MOTOCROSS (MX2) – GP Mantova, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

12.00 TENNIS – ATP 250 Stoccolma, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

Secondo incontro dalle ore 12.00: Andrea Vavassori vs Denis Shapovalov. Quarto incontro dalle ore 12.00 (non prima delle 18.00): Jannik Sinner vs Andy Murray

12.15 MOTOCROSS (MXGP) – GP Mantova, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2, RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

14.00 TENNIS – NextGen ATP Finals, fase a gironi (seconda giornata) (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

Secondo incontro dalle ore 19.30: Lorenzo Musetti vs Hugo Gaston

14.00 TENNIS – WTA Linz, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

Terzo incontro dalle ore 14.00: Jasmine Paolini vs Simona Halep

14.10 MOTOCROSS (MX2) – GP Mantova, gara-2 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

15.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Mantova, gara-2 (diretta tv su Eurosport 2, RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Legnago-Sudtirol (diretta streaming su Eleven Sports)

17.30 VOLLEY (CEV Cup, andata 32mi di finale) – VaLePa-Modena (diretta streaming su Eurovolley Tv)

18.00 BASKET (Eurocup) – Lietkabelis-Amburgo (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 PALLANUOTO (Eurocup, ritorno quarti di finale) – Savona-Sabadell (diretta streaming sul canale della LEN)

18.30 BASKET (Eurocup) – Promitheas-Bursaspor (diretta streaming su Eleven Sports)

18.45 BASKET (Eurocup) – Slask Wroclaw-Lokomotiv Kuban (diretta streaming su Eleven Sports)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League, fase a gironi) – Due partite: Barcellona-Hoffenheim, Koge-Arsenal (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Conversano (diretta streaming su Eleven Sports)

19.30 PALLANUOTO (Eurocup, ritorno quarti di finale) – Szolnoki-Ortigia (diretta streaming sul canale della LEN)

20.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Cedevita Olimpija-Ulm, MoraBanc Andorra-Partizan Belgrado (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 BASKET (Eurocup) – Virtus Bologna-Valencia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Reggio Emilia-Saratov (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Due partite: Monza-Civitanova, Ravenna-Trento (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Conegliano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Vibonese (diretta streaming su Eleven Sports)

21.00 TENNIS – WTA Finals, fase a gironi (prima giornata) (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

21.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Gran Canaria-Bourg, Joventus Badalona-Turk Telekom (diretta streaming su Eleven Sports)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, fase a gironi) – Due partite: Benfica-Hacken, Lione-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

21.00 PALLANUOTO (Champions League) – Pro Recco-Steaua Bucarest (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

Foto: Lapresse