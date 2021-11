CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Virtus Bologna-Valencia, la presentazione del match

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Segafredo Virtus Bologna-Valencia, match valido per la quarta giornata del gruppo B della 7DAYS Eurocup 2021-2022. Le V Nere di coach Sergio Scariolo vogliono tornare alla vittoria in Europa dopo lo stop dello scorso turno sul campo del Buducnost.

La Virtus Bologna arriva alla quarta uscita stagionale europea dopo essere tornata alla vittoria in campionato nel match interno con Pesaro (88-75 con 18 punti a testa per Kevin Hervey e Kyle Weems). In queste prime uscite in Eurocup la Segafredo ha ottenuto due vittorie (Bursaspor e Ulm) e una sconfitta nell’ultimo turno contro la compagine montenegrina del Buducnost in trasferta (86-82), quest’ultima portatasi nel frattempo in testa al raggruppamento. Tra le fila della compagine emiliana dovrebbe rientrare a disposizione di coach Scariolo JaKarr Sampson dopo la lesione di primo grado all’adduttore rimediata nel match contro Ulm.

Il Valencia Basket di coach Joan Peñarroya Rodríguez non ha invece iniziato con il piede giusto la propria campagna europea dopo la “retrocessione” dall’Eurolega per via del mancato raggiungimento dei playoff nella scorsa stagione. Nelle prime tre giornata Dubljević e compagni sono caduti due volte, contro il Buducnost alla seconda giornata (71-70) poi nel derby spagnolo con Gran Canaria dell’ultimo turno (89-90). All’esordio Valencia aveva invece superato i greci del Promitheas (92-92).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Valencia, quarta giornata del girone B dell’Eurocup 2021-2022. Palla a due prevista per le 20.30 alla Virtus Segafredo Arena di Bologna. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle ore 20.

