Motocross oggi, GP Mantova MXGP 2021: orari, programma, tv, streaming. Ultime gare per Tony Cairoli

Oggi, mercoledì 10 novembre, il Mondiale motocross vedrà andare in scena l’ultima tappa della manifestazione: in programma a Mantova c’è il GP Città di Mantova, sia per la MXGP che per la MX2. Si tratterà dell’ultima prova della carriera per Tony Cairoli, che da qualche mese aveva deciso di dire basta a fine stagione.

Grande motivo di interesse sarà la volata a tre per il Mondiale della MXGP: in testa il francese Romain Febvre con 661 punti, davanti al neerlandese Jeffrey Herlings, secondo a quota 658, ed allo sloveno Tim Gajser, terzo a quota 646. Oggi saranno in palio gli ultimi 50 punti.

Sarà possibile guardare il GP Città di Mantova in diretta tv su Eurosport 2 e Rai Sport+HD, in diretta streaming su mxgp-tv.com, Eurosport Player, discovery+, DAZN e RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del GP Città di Mantova.

PROGRAMMA GP CITTA’ DI MANTOVA MOTOCROSS

08:15 Motocross, GP Città di Mantova: MX2, Prove libere – mxgp-tv.com

09:15 Motocross, GP Città di Mantova: MXGP, Prove libere – mxgp-tv.com

11:15 Motocross, GP Città di Mantova: MX2, Gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

12:15 Motocross, GP Città di Mantova: MXGP, Gara 1 – mxgp-tv.com, Rai Sport+HD, RaiPlay, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

14:10 Motocross, GP Città di Mantova: MX2, Gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

15:10 Motocross, GP Città di Mantova: MXGP, Gara 2 – mxgp-tv.com, Rai Sport+HD, RaiPlay, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

Diretta live testuale del GP di Città di Mantova su OA Sport

Foto: MXGP.com