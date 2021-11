ATP Finals 2021 in tv: diretta in chiaro su Rai2 di un match al giorno. Guida completa Sky e SuperTennis

Ci sarà una copertura davvero importante per la prima volta delle ATP Finals in Italia, al Pala Alpitour di Torino. Saranno infatti tre le emittenti pronte a trasmettere sul territorio tricolore le immagini dell’evento che riunisce i migliori otto tennisti del 2021, tra i quali troviamo Matteo Berrettini, per la seconda volta di scena dopo l’esordio alla O2 Arena di Londra nel 2019. Andiamo a comprendere nel dettaglio la programmazione che verrà messa in opera dalle varie televisioni coinvolte.

RAI2

La tv di Stato ha acquisito i diritti fino al 2023 sulla base di un accordo identico a quello che venne stipulato con la BBC nelle edizioni londinesi: un incontro al giorno in diretta da domenica 14 a sabato 20, la finale domenica 21. Il programma di massima prevede la trasmissione delle sessioni serali di domenica 14, giovedì 18 e sabato 20 (semifinale), di quelle pomeridiane di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19, oltre che naturalmente dell’ultimo atto delle ore 17:00 della seconda domenica. Da segnalare inoltre come, su RaiSport, verrà trasmesso un match al giorno in differita anche delle WTA Finals.

SKY SPORT

La tv satellitare detiene i diritti completi delle Finals, e trasmetterà ogni partita sia del torneo di singolare che di quello di doppio. Si tratta della copertura totale ormai consueta, cui verranno aggiunte numerosissime rubriche e uno studio nel quale si alterneranno, tra gli altri, Fabio Fognini, Filippo Volandri e Ivan Ljubicic. Canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis (205), con numerosissime incursioni su Sky Sport Uno (201).

SUPERTENNIS

La tv federale ha un suo spazio all’interno delle Finals in virtù di un più ampio accordo stretto direttamente con Sky Sport nella fase iniziale dell’anno, e che l’ha portata a trasmettere le differite di vari match dei Masters 1000 del 2021. In questo caso il match trasmesso sarà in differita alle ore 23:00: si vedrà, secondo quanto riportato al tempo del citato accordo, il singolare non selezionato dall’altro operatore in chiaro (in questo caso la Rai).

Di seguito uno schema completo, con un’ovvia precisazione: le indicazioni di seguito riportate potrebbero cambiare all’ultimo momento. I partecipanti alle ATP Finals 2021 sono Novak Djokovic (Serbia), Daniil Medvedev (Russia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alexander Zverev (Germania), Andrey Rublev (Russia), Matteo Berrettini (Italia), Casper Ruud (Norvegia), Hubert Hurkacz (Polonia).

ATP FINALS 2021: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA IN TV

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 11:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Rai2, Sky Sport

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE

Ore 11:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Sky Sport, differita SuperTennis

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE

Ore 11:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Sky Sport, differita SuperTennis

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

Ore 11:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Sky Sport, differita SuperTennis

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

Ore 11:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Rai2, Sky Sport

VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Ore 11:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Sky Sport, differita SuperTennis

SABATO 20 NOVEMBRE

Ore 11:30 Doppio Semifinale – Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Semifinale – Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Semifinale – Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Semifinale – Rai2, Sky Sport

DOMENICA 21 NOVEMBRE

Ore 14:30 Doppio Finale – Sky Sport

Ore 17:00 Singolare Finale – Rai2, Sky Sport, differita SuperTennis

Foto: LaPresse