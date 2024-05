Puppo sull’exploit di Napolitano: “Lo vedi e ti chiedi come mai sia arrivato solo ora a questi livelli”

Entra nel vivo il weekend della prima settimana degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. L’Italia, nella giornata di sabato, ha festeggiato la splendida vittoria in rimonta di Stefano Napolitano sul giovane cinese Shang registrando però le sconfitte di Matteo Arnaldi e Luca Nardi al secondo turno. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Internazionali Roma, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport.

“Noi ci stiamo concentrando molto giustamente sul fatto di avere questa nuova generazione di ragazzi che intanto si comportano bene in campo, quasi tutti, c’è veramente una buona abitudine e comunque ognuno è seguito da uno staff diverso, quindi è una cosa generalizzata. Purtroppo in questo torneo le cose non sono andate benissimo rispetto a quelli che erano i nomi più annunciati, ma soprattutto la presenza di Napolitano al terzo turno ci permette di dire come fosse l’abitudine in passato, quella di avere giocatori come lui che a Roma magari potevano fare l’exploit e di arrivare al secondo-terzo turno con il tabellone a 64, non a 96 come adesso. Ora in qualche modo se ti infili nella parte giusta è un po’ più fattibile andare avanti proprio perché il main draw si è allargato. Adesso è l’anomalia“, dichiara Puppo.

Sul percorso agonistico del 29enne piemontese: “È incredibile, con tutto quello che è successo in carriera a Napolitano con gli infortuni, la sua tenacia. È la cosa più importante, ci ha sempre creduto. Era un po’ un predestinato. Quando da giovane ti ritrovi quel fisico è un vantaggio. Aveva fatto vedere buone cose, ma quando hai problemi a schiena, inguine, operazione al gomito, il ginocchio, diventa difficile. Shang è un ragazzo di 19 anni che ha qualità che si sposano meglio con le superfici veloci, però è leggero e non ha ancora quell’esperienza. Per Napolitano avere avuto questa wild card di Berrettini che si è liberata per entrare in tabellone è stato importantissimo, ma bisogna cogliere le opportunità e lui lo ha fatto. Non ricordo un giocatore italiano che abbia dato 6-1 6-0 in due set a qualunque avversario. È stato impressionante. Ha vinto 11 game di fila dall’1-1. Sono ammirato da questo ragazzo“.

“Ha un bel gioco: un rovescio fantastico, ma in generale ha tutti i colpi. Quando uno vede giocare Napolitano si chiede come sia stato possibile non averlo visto prima a questi livelli. Un anno fa era numero 555 del mondo e adesso è 125°, quindi si aprono prospettive diverse per un giocatore che – come ho già detto per Darderi e Passaro – ci costringerà a seguire i suoi match per capirne il rendimento in altri tornei. Nonostante il bilancio sia negativo a Roma per il movimento italiano, mettendo insieme settore maschile e femminile, è il grande numero ed il tabellone allargato che fa sì di avere buoni giocatori con grandi qualità. Abbiamo ancora la possibilità di avere in gioco tennisti italiani. Roma poi è un torneo che merita comunque, al di là delle assenze di Sinner e Alcaraz, perché si sta vedendo dell’ottimo tennis“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sulla probabile Last Dance di Rafael Nadal al Foro Italico dopo il ko con Hurkacz: “Ieri è stata una giornata clamorosa, con il saluto fatto da Roma a Nadal. A un certo punto il Foro Italico si è fermato, con tutto il pubblico che si è radunato lì dalla passerella sospesa dove passano i giocatori nelle varie zone. È stato clamoroso. In questo il pubblico di Roma ha segnato un momento che verrà ricordato, anche perché è stato dedicato a un grande campione che ha vinto 10 volte il torneo ed è stato il grande dominatore della terra battuta. È il più grande specialista nella storia dello sport, ma ha vinto comunque 22 Slam quindi non è soltanto il rosso. Ieri è come se Roma si fosse fermata per un re dei tempi che furono. È stato straordinario“.