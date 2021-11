LIVE Sinner-Murray, ATP Stoccolma in DIRETTA: orario e canale tv. Subito un ottavo da brividi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale dell’ATP250 di Stoccolma tra Jannik Sinner e Andy Murray. L’altoatesino affronterà una sfida affascinante e non banale che mette in palio i quarti sul veloce indoor svedese.

L’ex n.1 del mondo ha fatto vedere negli ultimi incontri disputati qualità e determinazione di cui anche Carlos Alcaraz si è reso conto a Indian Wells, venendo sconfitto in tre set. Pertanto, servirà una versione di Sinner convincente per prevalere, considerando che dall’altra parte ci sarà un tennista completo e capace di attuare diverse strategie tali da mettere in difficoltà chiunque.

L’altoatesino sarà chiamato a una prova convincente dopo l’amara sconfitta con Alcaraz a Parigi-Bercy. In quel contesto si era visto un giocatore molto teso per l’importanza del risultato e incapace di esprimere il proprio miglior tennis, come testimoniato dai 43 errori non forzati. Vedremo se il rendimento in questo match sarà diverso e più vicino alle prestazioni ammirate ad Anversa e in parte a Vienna.

