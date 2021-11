Sport in tv oggi (domenica 14 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 14 novembre 2021, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP Finals e WTA Finals, il calcio con le Qualificazioni Mondiali, i motori con le gare del Motomondiale e della F1, gli sport invernali con sci alpino, speed skating, bob e skeleton, il basket con la Serie A, il volley con la SuperLega, il basket femminile con le Qualificazioni Europee.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 14 NOVEMBRE)

08.40 Moto3, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

09.10 Moto2, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

09.30 Speed skating, Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki: sessione mattutina – Youtube Skating ISU

09.40 MotoGP, GP Valencia: warm up – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

10.00 Sci alpino, parallelo maschile: qualificazioni – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport Player, discovery+

11.00 Moto3, GP Valencia: gara – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

12.20 Moto2, GP Valencia: gara – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

13.00 Bob, Coppa Europa Lillehammer: bob a quattro maschile e a due femminile – Nessuna copertura tv

14.00 MotoGP, GP Valencia: gara – TV8, tv8.it, Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

14.00 Tennis, ATP Finals: Medvedev-Hurkacz – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, differita 23.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

14.30 Speed skating, Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki: sessione pomeridiana – Youtube Skating ISU, Eurosport Player, discovery+

16.00 Sci alpino, parallelo maschile: eliminazione diretta – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

16.00 Basket, Serie A: Brescia-Virtus Bologna – Eurosport Player, discovery+

18.00 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, SkyGo e Now, differita 21.30 TV8, tv8.it

18.00 Skeleton, Intercontinental Cup Whistler: gara maschile e femminile – Nessuna copertura tv

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Modena – RaiSport+HD, RaiPlay, Volleyball TV

18.00 Basket femminile, Qualificazioni Europee: Italia-Lussemburgo – Sky Sport HD 254, Sky Go, Now

18.30 Basket, Serie A: Milano-Reggio Emilia – Eurosport Player, discovery+

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Portogallo-Serbia – Canale 20, Mediaset Infinity

21.00 Tennis, ATP Finals: Berrettini-Zverev – Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai Play, Sky Go, Now

21.00 Tennis, WTA Finals: Krejcikova-Pliskova – SuperTennisTV, supertennis.tv

