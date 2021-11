Berrettini-Zverev oggi, ATP Finals 2021: orario, canale tv, diretta in chiaro, programma, streaming

Scatteranno oggi, domenica 14 novembre, le Nitto ATP Finals 2021, in programma sul cemento indoor di Torino, fino a domenica 21: scendere subito in campo questa sera l’azzurro Matteo Berrettini, che all’esordio sfiderà il tedesco Alexander Zverev.

Tra i quattro incontri previsti oggi, domenica 14 novembre, due in doppio e due in singolare, è in programma anche il match tra Matteo Berrettini ed il tedesco Alexander Zverev: i due si sfideranno alle ore 21.00 nel quarto ed ultimo match in programma.

Oggi, domenica 14 novembre, sarà possibile seguire gli incontri della prima giornata, incluso Zverev-Berrettini, in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match Zverev-Berrettini, che sarà trasmesso anche da Rai 2 e da Rai Play.

PROGRAMMA ZVEREV-BERRETTINI ATP FINALS

Domenica 14 novembre

Ore 11.30

Doppio

Ore 14.00

Daniil Medvedev-Hubert Hurkacz

Ore 18.30

Doppio

Ore 21.00

Alexander Zverev-Matteo Berrettini

Diretta tv di Berrettini su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming di Berrettini su Rai Play, Sky Go, Now

Diretta live testuale di entrambi i singolari su OA Sport

Foto: LaPresse