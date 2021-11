CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom parallelo maschile di Lech, seconda tappa della Coppa del mondo di sci alpino. Dopo Soelden si resta in Austria dove va in scena il secondo atto di una lunga stagione che vivrà il suo momento clou a febbraio con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sarà il primo e ultimo slalom parallelo della stagione che ha fatto molto discutere viste le tante rinunce che hanno sicuramente intaccato il valore tecnico di una gara che non riscuote il gradimento di parte di appassionati e addetti ai lavori.

Sono tanti gli sciatori assenti nel parallelo austriaco. Uno su tutti: Marco Odermatt, che ha vinto il gigante di Soelden e che guarderà da casa il rivale Alexis Pinturault. Per il francese è sicuramente una bella occasione per ottenere punti e portarsi in vantaggio sul rivale per la sfera di cristallo. Non ci sarà per la Francia Mathieu Faivre, oro iridato a Cortina, mancheranno gli svizzeri Loic Meillard (bronzo ai Mondiali) e Justin Murisier. Per l’Austria mancherà l’infortunato Roland Leitinger, oltre a Adrian Pertl e Michael Matt.

n casa Italia l’obiettivo principale è quello di centrare la qualificazione con il maggior numero di atleti e poi di provare a stupire. Luca De Aliprandini ha le carte per ottenere un buon risultato, ma c’è attesa anche per Alex Vinatzer, che può essere davvero la mina vagante in una gara che regala sempre sorprese. Al via per l’Italia anche Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle e Simon Maurberger.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom parallelo maschile di Lech, seconda tappa della Coppa del mondo di sci alpino, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. La qualificazione scatterà alle 10.00, la gara alle 17.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse