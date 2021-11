LIVE Italia-Lussemburgo, basket femminile in DIRETTA: serve una vittoria larga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti gli amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto a questa diretta LIVE di Italia-Lussemburgo, secondo match valido per le Qualificazioni agli Europei 2023!

Le azzurre di coach Lino Lardo arrivano alla sfida odierna dopo aver battuto in volata la Slovacchia nella giornata inaugurale del girone H disputato giovedì a Piestany (padrone di casa sconfitte col punteggio finale di 66-69). Autentiche mattatrici del match Cecilia Zandalasini (17 punti e 8 assist, con la giocata decisiva a pochi secondi dalla sirena finale) e Nicole Romeo (19 punti con un 5/7 dall’arco). Rispetto alle 12 scese in campo contro la Slovacchia godono di un turno di riposo Beatrice Attura e Debora Carangelo, sostituite dalla giovanissima Matilde Villa (debutto per lei) e Mariella Santucci.

Il Lussemburgo si presenta alla sfida con l’Italia dopo aver incassato una sconfitta contro la Svizzera nella prima giornata (54-58). Le lussemburghesi, dopo essere state abbondantemente avanti nei primi due quarti (31-19 all’intervallo lungo), hanno subito la veemente rimonta delle ospiti con un secondo tempo da manuale, che ha permesso alla squadra di coach Marcario di vincere con quattro lunghezze di vantaggio. MVP del match Evita Herminijard con i suoi 29 punti messi a referto (Svizzera che ospiterà la Slovacchia nel match in programma oggi alle 17:00 in quel di Friburgo).

Alle azzurre servirà sicuramente una vittoria con un ampio divario nel punteggio contro le lussemburghesi, per incrementare la differenza canestri in vista della prossima finestra delle Qualificazioni al Women’s Eurobasket 2023 in programma a fine novembre 2023.

Palla a due che verrà alzata al Palacattani di Faenza (Ravenna) alle ore 18:00. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di OA Sport!

Foto: fiba.basketball