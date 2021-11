LIVE Berrettini-Zverev, ATP Finals 2021 in DIRETTA: orario e programma Rai, è già decisiva per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come vedere in tv Berrettini-Zverev – Le dichiarazioni di Berrettini prima delle Atp Finals

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, seconda sfida del Gruppo Rosso nella prima storica edizione italiana delle Nitto Atp Finals di Torino.

Matteo Berrettini si è qualificato per la seconda volta al ballo di fine anno: se nel 2019 già la qualificazione a Londra sembrava essere un sogno, quest’anno il romano arriva al Master con delle credenziali. L’allievo di Vincenzo Santopadre si è detto carico e motivato per questo appuntamento casalingo. L’azzurro viene dalla sconfitta ai quarti di finale in quel di Vienna contro Carlos Alcaraz, poi si è risparmiato proprio per il doppio appuntamento torinese Finals-Davis, per non complicare l’infortunio al collo emerso ad Indian Wells.

Alexander Zverev, qualificato alle Finals per il quinto anno consecutivo, si è già laureato Maestro dell’Anno nel 2018 in finale contro Novak Djokovic. Il tedesco sta vivendo uno dei migliori momenti della carriera: dall’estate in poi è arrivato l’oro olimpico a Tokyo, la vittoria a Cincinnati, la semifinale persa in cinque set agli Us Open contro Djokovic, i quarti a Indian Wells, il successo a Vienna e la semifinale a Parigi-Bercy. Vedremo se il teutonico saprà subito adattarsi alle condizioni di gioco che si presenteranno a Torino.

Berrettini e Zverev si sono già affrontati quattro volte: una vittoria dell’azzurro a Roma nel 2019 (7-5 7-5), tre vittorie del giocatore di Amburgo quest’anno in finale a Madrid, a Roma nel 2018 e a Shanghai nel 2019. Match già fondamentale per la qualificazione: il numero uno italiano deve infatti piazzare almeno due successi per volare in semifinale e se con Hurkacz sembrerebbe un incontro abbordabile, con Zverev e Medvedev il compito è assai più arduo.

La partita comincerà alle ore 21.00

