Sci alpino oggi, Parallelo Lech: orari, tv, programma, startlist, pettorali degli azzurri

Dopo la gara femminile, oggi tocca gli uomini gareggiare nel parallelo di Lech. Alle 10 la fase di qualificazione dalla quale usciranno i sedici atleti che comporranno il tabellone ad eliminazione diretta (ore 16.00). Anche tra gli uomini non mancano le assenze, su tutte quella di Marco Odermatt, che ha vinto il gigante di Soelden e che dovrà guardare da casa il rivale Alexis Pinturault. In casa Italia l’obiettivo principale è quello di centrare la qualificazione con il maggior numero di atleti e poi di provare a stupire. Luca De Aliprandini ha le carte per ottenere un buon risultato, ma c’è attesa anche per Alex Vinatzer, che può essere davvero la mina vagante in una gara che regala sempre sorprese.

Di seguito il programma del parallelo di Lech, valevoli per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA PARALLELO UOMINI LECH 2021

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 10.00 qualificazione parallelo maschile

Ore 16.00 parallelo maschile

PARALLELO UOMINI LECH 2021: LA STARTLIST DELLE QUALIFICAZIONI

PISTA ROSSA

1 1 202597 SCHMID Alexander GER 1994

2 3 194364 PINTURAULT Alexis FRA 1991

3 5 202437 LUITZ Stefan GER 1992

4 7 54348 PERTL Adrian AUT 1996

5 9 511852 CAVIEZEL Gino SUI 1992

6 11 422507 HAUGAN Timon NOR 1996

7 13 53889 HIRSCHBUEHL Christian AUT 1990

8 15 501898 ROENNGREN Mattias SWE 1993

9 17 180666 TORSTI Samu FIN 1991

10 19 194935 FAVROT Thibaut FRA 1994

11 21 561322 HADALIN Stefan SLO 1995

12 23 202584 RAUCHFUSS Julian GER 1994

13 25 194873 SARRAZIN Cyprien FRA 1994

14 27 54170 MATT Michael AUT 1993

15 29 6293171 VINATZER Alex ITA 1999

16 31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1989

17 33 6291430 MAURBERGER Simon ITA 1995

18 35 60253 MARCHANT Armand BEL 1997

19 37 481103 ANDRIENKO Aleksander RUS 1990

20 39 511863 SETTE Daniele SUI 1992

21 41 512082 REYMOND Marco SUI 1994

22 43 400237 MEINERS Maarten NED 1992

23 45 511638 TUMLER Thomas SUI 1989

24 47 780023 DRUKAROV Andrej LTU 1999

25 49 512301 SIMONET Livio SUI 1998

26 51 221213 RAPOSO Charlie GBR 1996

27 53 430633 JASICZEK Michal POL 1994

28 55 561435 AZNOH Rok SLO 2002

29 57 151060 PAULUS Daniel CZE 1994

PISTA BLU

2 380335 ZUBCIC Filip CRO 1993

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1994

6 54444 GSTREIN Fabio AUT 1997

8 990116 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990

10 202451 STRASSER Linus GER 1992

12 561244 KRANJEC Zan SLO 1992

14 54252 RASCHNER Dominik AUT 1994

16 103729 READ Erik CAN 1991

18 481730 KUZNETSOV Ivan RUS 1996

20 422732 McGRATH Atle Lie NOR 2000

22 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987

24 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1994

26 103865 PHILP Trevor CAN 1992

28 6190403 NOEL Clement FRA 1997

30 54027 BRENNSTEINER Stefan AUT 1991

32 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 1990

34 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1996

36 511867 NOGER Cedric SUI 1992

38 54359 FEURSTEIN Patrick AUT 1996

40 6291725 ZINGERLE Hannes ITA 1995

42 221223 MAJOR Billy GBR 1996

44 6300451 KATO Seigo JPN 1998

46 202829 GRATZ Fabian GER 1997

48 700879 ZAMPA Andreas SVK 1993

50 54471 DORNER Thomas AUT 1998

52 40612 SCOTT Alec IRL 1997

54 512116 GUT Ian LIE 1995

56 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon BOL 1992

