LIVE Sinner-Galan 7-5 6-0, Coppa Davis 2021 in DIRETTA: possibile tabellone Italia e situazione migliori seconde

23.37 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Daniel Elahi Galan, con il successo dell’azzurro per 7-5 6-0. Buon proseguimento di serata!

23.35 Secondo set davvero dominato dall’azzurro: 24 punti vinti sui 34 complessivi, e dopo i 12 errori non forzati della prima frazione ne compie soltanto tre nella seconda.

23.33 Partita dai due volti quella tra Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan; l’azzurro ha avuto il pallino del gioco praticamente sempre, ma per due volte vede il break di vantaggio svanire. Dal 4-5 del primo set mette le marce alte e non lascia più spazio al colombiano, mandando l’Italia di Filippo Volandri ai quarti di finale di Coppa Davis.

ED ARRIVA LA VITTORIA!!! JANNIK SINNER VINCE 7-5 6-0 IL MATCH CON DANIEL ELAHI GALAN E MANDA L’ITALIA AI QUARTI DI FINALE DI COPPA DAVIS!

40-30 Il primo match point se ne va sull’accelerazione di Galan non gestita da Jannik

40-15 Rovescio di Galan in rete, due match point per Sinner e per l’Italia!

30-15 Stavolta è fuori il dritto in controtempo di Sinner.

30-0 Gran prima per Jannik, a due punti dal match.

NON C’È PARTITA, ALTRO BREAK PER SINNER ED È 5-0! Ora Jannik può chiudere la partita ed il match con la Colombia, mandando l’Italia ai quarti di finale di Coppa Davis!

30-40 Dritto a campo spalancato di Jannik, Galan ci prova ma non ci arriva: altra palla break.

30-30 Grande angolo di Galan con il servizio, che poi chiude con il dritto.

15-30 Arriva il punto per il colombiano, grazie ad un errore di Sinner.

0-30 E ne arriva un altro, di doppio fallo. Chissà come deve sentirsi, poiché sta giocando un match di livello…

0-15 Doppio fallo per Galan, che ha un atteggiamento del corpo non proprio positivo…

ARRIVA IL 4-0! Galan risponde bene, Sinner recupera tenendo la palla corta e poi chiude con un passante velocissimo.

40-30 Rovescio lungolinea insidioso di Sinner, stecca Galan. Palla del 4-0.

30-30 Galan non ha rinunciato al match: ora tenta di giocare sempre colpi differenti a Jannik. Per ora la tattica paga.

30-15 Stavolta è largo il rovescio di Sinner, bravo Galan a far muovere l’azzurro.

30-0 Rovescio lungolinea e volée, altro punto per Jannik.

15-0 Ora Sinner è senza freni, si è scrollato di dosso ogni possibile problema! Altro gran vincente.

DOPPIO BREAK SINNER, 3-0! E ora Galan è in confusione, altro errore del colombiano e Jannik scappa via!

30-40 Che vincente di Jannik! Drittone lungolinea che prende la riga per un millimetro!

30-30 Galan tenta di uscire dallo scambio con il dritto lungolinea: palla sul nastro.

30-15 Risposta fuori di poco di Jannik.

15-15 Nasce tutto dalla risposta, con cui Sinner prende l’inerzia dello scambio e mette a segno il vincente.

15-0 Sinner arriva sulla palla un attimo in ritardo, colpo in rete.

GAME SINNER, 2-0. L’azzurro conferma il break di vantaggio.

40-15 Altra buona prima di servizio.

30-15 Stavolta scappa via l’attacco di Jannik.

15-0 Buona prima di servizio di Sinner.

E ARRIVA IL BREAK! Rovescio incrociato dell’azzurro, Galan ci arriva ma non mette in campo! Sinner instrada subito il set!

15-40 Due righe di rovescio per Jannik, errore di Galan! Due palle break!

15-30 Gran difesa di Sinner, Galan sbaglia il dritto inside out.

15-15 Dritto lungolinea sbagliato prima? Non c’è problema, Jannik impara subito e stavolta non sbaglia.

15-0 Fa tutto bene Jannik, poi però sbaglia il colpo risolutivo.

PRIMO SET IN ARCHIVIO, ED È PER L’ITALIA! Prima vincente, Sinner chiude i conti sul 7-5!

40-15 CHE PASSANTEEEE!!!! Galan gioca meravigliosamente e va a rete, ma Sinner si allunga come tiramolla e tira fuori un passante irraggiungibile per Galan! Doppio set point!

30-15 Gran prima al corpo di Jannik, a due punti dal set.

15-15 Il colombiano ha tentato il vincente sulla seconda di Sinner: soluzione troppo azzardata.

0-15 Torna a picchiare Galan, e si guadagna il primo punto.

ED ECCOLO JANNIK! ALTRO BREAK, 6-5! Altre accelerazioni, Galan accorcia e Sinner entra in campo colpendo! Ora si serve per il set!

0-40 Arriva il momento delle cannonate: tre in fila per Jannik, che viene chiamato a rete e chiude! Tre palle break per lui!

0-30 Largo il dritto inside out del colombiano.

0-15 Scambio duro, alla fine il chop di Galan esce di poco.

GAME SINNER, 5-5. Errore nello scambio del colombiano.

40-15 Il dritto di Galan è fiacco e muore sulla rete.

30-15 Stavolta Jannik è paziente, attacca per costruirsi lo spiraglio che arriva con l’appoggio sotto rete.

15-15 Attacco non definitivo di Sinner, poi a rete ne esce Galan vincitore.

15-0 Prima vincente di Sinner.

GAME GALAN, 4-5. Terzo colpo in rete in fila per l’azzurro.

A-40 E arriva un altro errore di Jannik, che sta sbagliando parecchio.

40-40 Rovescio diagonale in rete per Sinner, che quasi vorrebbe buttar via la racchetta per la rabbia.

40-A Gran risposta di Jannik, Galan riesce a recuperare un primo smash di Sinner ma non può nulla sul secondo. Ancora una palla break!

40-40 Galan perde ancora il dritto, si va ai vantaggi.

40-30 Lungo l’attacco di Galan.

40-15 Ace di un niente del colombiano.

30-15 Lungo il dritto di Sinner, con la dea bendata che ha aiutato Galan su una steccata rimasta in campo.

15-15 Stavolta Jannik risponde bene, palla ingestibile per il colombiano.

15-0 Gran prima di Galan.

QUARTO BREAK CONSECUTIVO, 4-4! Errore di Jannik che manda in rete il dritto in rete.

30-40 Di nuovo il nastro che aiuta Galan! Toglie il tempo a Sinner e lo induce all’errore, palla break!

30-30 Qui Galan ha voluto strafare, cercando il vincente su una seconda parecchio lavorata.

15-30 Gran difesa di Galan, poi il dritto di Sinner va molto largo.

15-15 Lungolinea di rovescio di Jannik che finisce in corridoio.

15-0 Sinner apre in maniera positiva il game.

E NUOVO BREAK SINNER, 4-3! Galan quasi gli appoggia il rovescio mortifero, Italia di nuovo avanti!

30-40 Quinto punto, quinto gratuito: Galan sbaglia un dritto a campo aperto pesante.

30-30 Errore da una parte, errore dall’altra: Sinner di nuovo lunghissimo con il dritto.

15-30 Altro errore di Galan, stavolta di dritto.

15-15 Vola via il dritto di Sinner.

0-15 E dopo dei punti da applausi, Galan sbaglia una volée parecchio facile.

CONTROBREAK IMMEDIATO PER GALAN, CON UN BEL PO’ DI FORTUNA! Dritto da fondocampo che tocca il nastro e muore vicino alla rete, il colombiano torna in partita.

40-A Largo il rovescio di Sinner, c’è palla break per il colombiano.

40-40 Si va ai vantaggi, ma qui il merito è tutto di Galan: risposta autorevole, poi trova due grandi angoli che costringono Jannik a correre.

40-30 Il colombiano se ne esce con un rovescio lungolinea da spellarsi le mani.

40-15 La tattica di Galan inizia a non pagare: è sempre ad inseguire Sinner ed i suoi colpi, arriva l’errore.

30-15 E arriva anche il primo ace per Sinner.

15-15 Servizio esterno e ‘montante’ di dritto imprendibile di Jannik.

0-15 Galan mette il colpo nei piedi di dritto e poi chiude con il dritto.

BREAK SINNER! L’azzurro la mette sulla forza, Galan va fuori giri e manda in rete: Italia avanti!

30-40 PALLA BREAK JANNIK! Prende campo e va a rete, il passante di Galan è lungo.

30-30 MAZZATA di Jannik di dritto. Galan prova a rispondere, ma la pallina è ingestibile. Primo gioco combattuto.

30-15 Sinner butta via una buona risposta mandando il rovescio lungolinea in rete.

15-15 Doppio fallo di Galan, primo della sua partita.

15-0 Peccato! Dritto di Sinner che finisce in corridoio di poco.

GAME SINNER, 2-2. Punto pregevole di Jannik, che dopo aver comandato lo scambio arriva bene su una volée di Galan e lo prende poi in controtempo.

40-0 Out la risposta del colombiano.

30-0 Eccolo Jannik che prende il controllo, facendo fare il tergicristallo a Galan e chiudendo con lo smash.

15-0 Stavolta il braccio di ferro da fondo vede Sinner vincitore.

GAME GALAN, 1-2. Servizio a zero per il colombiano.

40-0 Galan si dà il tempo di scendere a rete con il rovescio e appoggia una facile volée.

30-0 Risposta aggressiva di Jannik che finisce lontano dal campo.

15-0 Galan gioca all’arrembaggio: braccio di ferro da fondo vinto da lui.

GAME SINNER, 1-1. Dritto in controtempo e schiaffo al volo indietreggiando, arriva il primo game per Jannik.

40-30 Sinner chiude lo scambio con lo smash.

30-30 Ancora Galan: grande attacco di rovescio, si apre il campo e colpisce.

30-15 Gran vincente anticipando la palla di Galan.

30-0 Il primo vincente della partita è di Jannik, che si apre il campo con il lungolinea di dritto per chiudere con la diagonale in rovescio.

15-0 Altro rovescio in rete, questa volta di Galan.

GAME GALAN, 0-1. Rovescio lungo di Sinner, Galan ha giocato con carattere.

40-15 Servizio e dritto del colombiano, va in rete il recupero azzurro.

30-15 Primo punto di Sinner, con Galan che mette in rete in dritto.

30-0 In rete la risposta dell’azzurro.

15-0 Il primo scambio si conclude con la stecca di dritto di Sinner.

SI COMINCIA, BATTE GALAN

22.11 Sinner sa che vincendo renderebbe ininfluente la sfida di doppio successiva, in cui i sudamericani partirebbero favoriti con il duo Farah/Cabal.

22.09 Galan non è un giocatore da sottovalutare, le sue caratteristiche si sposano discretamente sul veloce.

22.08 Dato statistico: Sinner, con il 6-2 6-0 di ieri, ha rifilato a John Isner la peggior sconfitta in carriera.

22.07 Piccola curiosità sul colombiano: nonostante venga da uno Stato in cui si consuma molta carne, è vegetariano dalla nascita. La madre decise di crescere così i suoi figli dopo alcuni problemi di salute.

22.05 Stanno entrando in campo Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan.

22.03 Di fronte ci sarà Daniel Elahi Galan, che ad inizio mese è andato vicino ad entrare tra i primi 100 al mondo.

21.58 Il numero 10 al mondo ha dimostrato di essere in condizione ottimale nella giornata di ieri, battendo autorevolmente John Isner a cui ha lasciato soli due giochi.

21.56 Una vera lotta, quella del torinese, ma ci ha abituato al suo carattere. In questo modo mette sulla racchetta di Jannik la possibilità di chiudere il girone E ed accedere ai quarti di finale di Coppa Davis da primi in classifica.

21.53 Dopo più di due ore e mezza, Lorenzo Sonego riesce a chiudere la pratica Mejia in tre set! Fra poco sarà il momento di Jannik Sinner.

21.14 Secondo set durissimo, ma la spunta Lorenzo Sonego! Si va al terzo, slitta ancora l’inizio di Sinner-Galan.

20.25 A sorpresa, Nicolas Mejia si aggiudica il primo set contro Sonego.

19.15 Inizia il match tra Lorenzo Sonego e Nicolas Mejia

16.25 Inizia ora il doppio di Australia-Ungheria. Bolt/Peers affrontano Marozsan-Piros. Al termine di questo confronto inizierà Italia-Colombia.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Daniel Elahi Galan, secondo match valido per la sfida di Coppa Davis tra Italia e Colombia. Questo match potrebbe significare la qualificazione diretta agli ottavi di finale se i pronostici, che vedono sia il ragazzo altesino che Lorenzo Sonego favoriti sui sudamericani, venissero rispettati.

Un debutto scintillante per Jannik con la maglia azzurra, ieri sera. Dall’altra parte c’era un John Isner un po’ arrugginito a causa dell’inattività che si protraeva dallo scorso 11 ottobre, ma rimane comunque il 6-2 6-0 con cui il numero 10 al mondo si è imposto contro un temibile avversario; la stanchezza di un’annata da 68 partite disputate sembra non essere minimamente affiorata.

Dall’altra parte un avversario alla portata come Galan, che vanta come miglior risultato negli Slam un terzo turno al Roland Garros 2020 venendo poi battuto da Novak Djokovic. Numero 111 del mondo, il colombiano ha sfiorato l’ingresso in top 100 ad inizio novembre, stazionando al numero 102 al mondo. Jannik avrà chiesto consiglio a Lorenzo Sonego per imbastire la sua tattica di gioco: il torinese lo ha battuto tre volte in tre match disputati, l’ultimo risalente allo scorso Wimbledon.

Il match tra Jannik Sinner e Daniel Elahi Galan sarà il secondo match del pomeriggio di Coppa Davis e comincerà al termine della partita tra Lorenzo Sonego e Nicolas Mejia, in programma alle ore 16.00 ma che, in virtù del ritardo della chiusura della sfida tra Australia e Ungheria (tuttora in corsa), comincerà più tardi. Buon divertimento!

Foto: LaPresse