Coppa Davis, il possibile tabellone dell’Italia. Croazia ai quarti, pericolo Serbia da ripescata?

L’Italia si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Davis 2021: gli azzurri inizieranno il cammino nel tabellone ad eliminazione diretta lunedì 29 novembre, sempre a Torino. Le semifinali e la finale saranno invece ospitate dalla città di Madrid da venerdì 3 a domenica 5 dicembre.

Gli azzurri, dopo aver superato Usa e Colombia, si sono classificati al primo posto del gruppo E. Ai quarti, salvo improbabili sorprese, affronteranno la Croazia: l’unica possibilità che i balcanici vengano eliminati è che perdano per 3-0 contro l’Ungheria, ipotesi francamente difficile da ipotizzare, peraltro con un Marton Fucsovics non in perfette condizioni fisiche.

Contro la Croazia sarà fondamentale provare a vincere entrambi i singolari. Il 23enne Borna Gojo, n.276 del ranking mondiale, ha sconfitto a sorpresa l’australiano Alexei Popyrin al debutto nella competizione, mentre il veterano Marin Cilic (n.30) resta un cagnaccio da non sottovalutare. Il vero punto di forza dei balcanici è rappresentato dal doppio: Mate Pavic e Nikola Mektic sono rispettivamente n.1 e n.2 del mondo, nonché campioni olimpici a Tokyo 2020. Ritrovarsi sull’1-1 dopo i singolari significherebbe per l’Italia vedere allontanarsi il sogno semifinale, anche perché Filippo Volandri non può contare su una coppia collaudata. Per dovere di cronaca occorre però ricordare come Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti andarono molto vicini all’impresa contro Pavic-Mektic proprio alle ultime Olimpiadi, salvo venire eliminati al 2° turno.

Qualora gli azzurri approdassero in semifinale, potrebbero ritrovarsi una brutta sorpresa: la Serbia di Novak Djokovic, sconfitta a sorpresa dalla Germania ed ora costretta a sperare in un ripescaggio non così impossibile. Al momento le migliori seconde sarebbero Svezia e Serbia, con la Francia già eliminata, così come sono ormai tagliate fuori le compagini del gruppo D (quello con Croazia, che dovrebbe passare da prima, Ungheria ed Australia). Gli Stati Uniti potrebbero ancora eliminare la Serbia, ma solo a patto da vincere per 3-0 contro la Colombia e lasciando un solo set sul piatto. Anche dallo scontro diretto tra Russia e Spagna potrebbe uscire una migliore seconda, ma non è escluso che in quel caso sia necessario ricorrere addirittura al computo dei games vinti/persi per determinare il passaggio del turno…

Insomma, sono ancora troppe le variabili in gioco. Quel che è certo è che l’Italia, qualora superasse anche la Croazia, in semifinale si ritroverebbe dinanzi la vincente del gruppo B (quasi certamente il Kazakistan, che avrà un ultimo impegno agevole contro il rimaneggiato Canada) ed una migliore seconda (con il rischio tangibile che sia la Serbia). Se, come prevedibile, la Russia dovesse imporsi sulla Spagna e vincere il gruppo A, allora la compagine di Filippo Volandri eviterebbe Andrey Rublev e Daniil Medvedev sino all’eventuale finalissima.

COPPA DAVIS 2021: IL POSSIBILE TABELLONE DELL’ITALIA

Quarti di finale: Croazia (99%) o Ungheria (1%)

Semifinale: prima del gruppo B (Kazakistan?) o una migliore seconda (Serbia?)

Foto: Lapresse