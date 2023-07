Coppa Davis, Italia ai quarti di finale: il prossimo avversario degli azzurri. Quando si gioca? Data, programma, orario

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Davis 2021. Gli azzurri hanno conquistato il primo posto nel gruppo D e l’annesso passaggio del turno: dopo la schiacciante affermazione contro gli USA maturata nella giornata di ieri (2-1, dominando i due singolari), oggi i ragazzi di Filippo Volandri hanno sofferto più del previsto contro la Colombia per portare a casa i due singolari e chiudere i conti (Lorenzo Sonego è stato costretto al terzo set da Nicolas Mejia, poi Jannik Sinner ha regolato Daniel Elahi Galan).

L’Italia tornerà in campo lunedì 29 novembre (ore 16.00) per il primo turno della fase a eliminazione diretta della massima competizione mondiale per Nazionali, sempre sul cemento indoor del PalaIndoor di Torino. I padroni di casa avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico e cercheranno di proseguire la propria avventura nel torneo, ma l’avversario che si troveranno di fronte sarà di elevatissimo spessore. Gli azzurri dovranno fare i conti con la prima classificata del gruppo D, probabilmente la Croazia.

I balcanici hanno infatti inflitto un pesante 3-0 all’Australia e domani basterà non perdere per 3-0 contro l’Ungheria per passare il turno (in caso contrario saranno i magiari ad accedere ai quarti e a dover fronteggiare la nostra Nazionale). Si tratta di un rivale decisamente temibile, che può fare affidamento sul 33enne Marin Cilic (vincitore degli US Open 2014, nonché finalista ad Australian Open e Wimbledon). Il ribattezzato Chila, che ha conquistato l’Insalatiera nel 2018 (col vecchio format), è decisamente solido sul cemento e ha tutti i mezzi per battare praticamente ogni avversario.

L’attuale numero 30 al mondo sarà fiancheggiato da Borna Gojo. Il 23enne è soltanto numero 276 del ranking ATP ma l’altro giorno è riuscito a liquidare il forte australiano Alexei Popyrin. Uno dei punti di forza della Croazia è il solidissimo doppio formato da Nikola Mektic e Mate Pavic. Lorenzo Sonego sarà chiamato a fare il suo contro Gojo (ma guai a sottovalutarlo, contro la Colombia si è visto quali possono essere i rischi), poi Sinner dovrà cercare il colpaccio nel big match. Presentarsi in un’eventuale situazione di pareggio prima del doppio sarebbe davvero troppo rischioso.

Se invece l’Ungheria dovesse firmare l’impresa nel match di domani, allora riflettori puntati sul noto Marton Fucsovics, su Zsombor Piros e su un discreto doppio che oggi ha tenuto testa all’Australia, ma sicuramente si tratterebbe di una compagine decisamente meno quotata. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming del quarto di finale della Coppa Davis 2021 con l’Italia protagonista al PalaAlpitour di Torino.

ITALIA-CROAZIA/UNGHERIA, QUARTO DI FINALE COPPA DAVIS 2021

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE:

16.00 Primo singolare (tra i numeri 2)

A seguire Secondo singolare (tra i numeri 1)

A seguire Doppio

QUARTO DI FINALE COPPA DAVIS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, gratis, su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse