LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: super Benedetta Pilato nei 50 rana, bene Miressi e Paltrinieri. Alle 16.30 le finali

9.53: per questa mattinata di gare è tutto, l’appuntamento è per questo pomeriggio alle 16.10 con la quinta sessione di semifinali e finali dell’Europeo di Kazan. A più tardi

9.52: Nelle finali del pomeriggio Panziera sarà al via nei 100 dorso donne, Ciampi e De Tullio nei 200 stile uomini, Bianchi e Di Liddo sono qualificate per la finale dei 100 rana donne, non ci saranno azzurri nei 200 rana uomini, Cocconcelli e Franceschi disputeranno la finale dei 200 misti donne e Rivolta e Ceccon puntano alle medaglie nei 50 farfalla uomini, così come la 4×50 stile libero mista

9.50: Non ci saranno azzurre nella semifinale dei 200 stile libero femminili dopo l’eliminazione di Franceschi, Miressi e Zazzeri saranno al via della semifinale dei 100 stile, Orsi e Ceccon sono qualificati per le semifinali dei 100 misti e la 4×50 stile libero mista disputerà la finale con il quarto tempo di ingresso

9.49: La mattinata di gare ha promosso in semifinale Martinenghi e Scozzoli nei 50 rana, Pilato e Castiglioni nei 50 rana donne, Mora e Lamberti nei 200 dorso uomini

9.48: Si chiude così la penultima sessione di batterie degli Europei di Kazan con una piccola delusione per la mancata qualificazione di Acerenza alla finale degli 800 stile, dove invece ci sarà Paltrinieri con il terzo crono

9.46: Questi i qualificati per la finale degli 800 stile libero: Wellbrock, Schwarz, Paltrinieri, Egorov, Joly, Nikitin, Christiansen, Betlehem

9.45: Il russo Egorov, vince l’ultima batteria con 7’39″70, davanti a Klemet e Christiansen. Acerenza è quinto in 7’47″36 ed esce di scena

9.44: Ai 700 Egorov, Klemet, Christiansen, Acerenza quinto

9.43: Ai 600 Klemet, Egorov, Christiansen, Acerenza quinto e a forte rischio eliminazione

9.42: Ai 500 Klemet, Christiansen, Egorov, Acerenza sale al quinto posto

9.42: A metà gara Klemet in 3’46″75, Christiansen, Nikitin, Acerenza sesto a 2″87

9.41: Ai 300 Klemet, Christiansen, Chmielewski, Acerenza sempre sesto

9.40: Ai 200 Klemet, Nikitin, Chmielewski, Acerenza sesto

9.39: Ai 100 Nikitin, Christiansen, Chmielewski, Acerenza settimo

9.38: C’è Domenico Acerenza al via della terza e ultima batteria degli 800 stile libero

9.36: Il tedesco Wellbrock vince la seconda batteria degli 800 con il tempo di 7’38″35, il nuovo record dei campionati, secondo è Schwarz che sprinta nel finale e chiude con 7’39″07, terzo Paltrinieri che non avrà problemi per la qualificazione alla finale in 7’39″22. Forse una frenata calcolata per Paltrinieri che non vuole stare vicino a Wellbrock

9.35: Ai 700 Wellbrock sempre primo, Paltrinieri a 35 centesimi, Schwarz terzo

9.34: Ai 600 metri Wellbrock in 5’43″61, Paltrinieri a 18 centesimi, terzo Joly a 1″39

9.33: Ai 500 metri Wellbrock, Paltrinieri a 16 centesimi, Joly terzo a 1″21

9.32: A metà gara Wellbrock in 3’47″47, Paltrinieri a 30 centesimi, terzo Schwarz

9.31. Ai 300 Wellbrock, Paltrinieri a 39 centesimi

9.30. Ai 200 Wellbrock in 1’51″53, Paltrinieri a 26 centesimi

9.29: Ai 100 stesso copione dei 1500: Wellbrock, Paltrinieri, Maertens

9.27: Il rumeno Stancu vince la prima batteria degli 800 in 7’48″10. Ora Gregorio Paltrinieri, campione del mondo in lunga e argento a Tokyo in questa distanza, al via nella seconda batteria. Al suo fianco l’oro dei 1500, il tedesco Wellbrock

9.20: Ciampi ha deciso di rinunciare alla batteria, dunque solo due atleti in vasca

9.19: C’è Matteo Ciampi al via della prima di tre batterie degli 800 stile libero uomini. Nella seconda c’è Paltrinieri, nella terza Acerenza. Entrano in finale i primi otto tempi. e’ il primo 800 che si disputa nella storia degli Europei in vasca corta

9.18: Queste le nazionali finaliste della 4×50 stile libero mista: Russia, Polonia, Olanda, Italia, Danimarca, Austria, Svezia, Turchia

9.17: Italia in finale con il quarto tempo. Vince la Russia in 1’30″22 la seconda batteria, davanti a Olanda e Austria

9.15: Compito svolto al meglio dagli azzurri che chiudono al secondo posto con 1’32″42 alle spalle della Polonia, prima in 1’30″39. Semifinale conquistata anche se al via nella prossima batteria ci sono sette nazionali ma un paio non possono avvicinare gli azzurri

9.12: Ci sono Deplano, Megli, Tarantino e Cocconcelli al via della prima di due batterie della 4×50 stile libero mista

9.12: Queste le semifinaliste dei 50 farfalla donne: Sjoestroem, Surkova, De Waard, Di Liddo, Di Pietro, Busch, Ntountounaki, Halden, Shkurdai, Liljeqvist, Jensen, Munoz del Campo, Chimrova, Pudar, Lahtinen, Kreundl

9.11: Bene Silvia Di Pietro che chiude seconda in 25″44 la seconda batteria alle spalle di Sjoestroem con 25″14 e si qualifica per le semifinali

9.10: La russa Surkova vince la terza batteria in 25″25 davanti a Busch e Shkurdai. Ora Di Pietro nell’ultima batteria

9.08: Secondo posto per Elena Di Liddo che conclude la sua prova in 25″37 alle spalle della olandese De Waard. Non partono Bianchi e Cocconcelli nella batteria successiva

9.06: La slovacca Slusna vince la prima batteria dei 50 farfalla donne in 26″96. Ora Di Liddo al via nella seconda

9.04: Questi i semifinalisti dei 100 misti: Vazaios, Orsi, Gigler, Ceccon, Zhilkin, Reitshammer, Spanoudakis, Fesikov, Lie, Sefl, Coll Marti, Brannkarr, Halas, Aydin, Ben Shitrit, Corby

9.03: Marco Orsi domina l’ultima batteria e si qualifica per la semifinale con il secondo tempo: 52″29, alle sue spalle Reitshammer e Pasynkov

9.01: Secondo posto per Thomas Ceccon con 52″51 nella seconda batteria dei 100 misti vinta dall’0austriaco Gigler in 52″33. Nessun problema di qualificazione per l’azzurro. Ora al via Marco Orsi grande specialista di questa gara

8.59: Il greco Vazaios vince la prima di tre batterie dei 100 misti in 52″10, davanti a Zhilkin e Spanoudakis. Nella seconda c’è Thomas Ceccon

8.57: Questi i semifinalisti dei 100 stile uomini: Kolesnikov, Miressi, Grinev, Pijnenburg, Zazzeri, Glinta, Nemeth, De Boer, Christou, Milak, Popovici, Eliasson, Aerents, Pothain, Barseghyan, Chowaniec

8.56: bella gara di Leonardo Deplano che migliora il personale scendendo per la prima volta sotto i 47″ con 46″98 che gli vale la terza posizione ma non la vittoria. Vince Grinev in 46″04, secondo Morozov che è eliminato

8.54: Alza l’asticella il russo Kolesnikov che vince la penultima batteria in 45″88, Zazzeri è secondo in 46″67 che dovrebbe assicurargli l’ingresso in semifinale, Nemeth terzo in 46″79. Ora Deplano nell’ultima batteria con Morozov e Milak

8.52: Alessandro Miressi domina la quarta batteria chiudendo con un 46″00! Alle sue spalle Shchegolev e Pijnenburg. Vicinissimo al personale l’azzurro, ora c’è Zazzeri con De Boer e Kolesnikov al via nella penultima batteria. Non parte Szabo

8.49: Il finlandese Makinen vince la terza batteria con il crono di 48″37. Ora c’è Miressi nella quarta batteria, forfait di Ceccon che si concentra sui 100 misti

8.48: Il rumeno Glinta, ion variazione sul tema, vince la seconda batteria in 46″74, tempo niente male

8.46: Il georgiano Kukhalashvili vince la prima di sei batterie dei 100 stile libero con il tempo di 49″57. Gli azzurri sono dislocati nelle ultime tre

8.44: Queste le atlete qualificate per le semifinali dei 50 rana: Pilato, Castiglioni, Godun, Hulkko, Jefimova, Fast, Kivirinta, Thormalm, Gorbenko, Gaspard, Sztandera, Metz, Drasidou, Teterevkova, Busch

8.42: Benedetta Pilato vince la quarta e ultima batteria con 29″62 e si qualifica per le semifinali assieme ad Arianna Castiglioni. Esce Martina Carraro che chiude terza in 29″94 alle spalle anche della russa Godun e dunque non sarà semifinale per l’oro dei 100

8.41: Arianna Castiglioni vince la terza batteria con 29″75 davanti a Jefimova e Fast. Ora Carraro e Pilato per cercare di fare meglio della specialista lombarda

8.39: La vittoria nella seconda batteria va alla finlandese Hulkko con 29″87, davanti a Gasopard e Sztandera. Fangio è quarta in 30″80. Ora Arianna Castiglioni nella terza batteria

8.38: La polacca Piechowicz vince la prima batteria dei 50 rana donne con il tempo di 31″29. C’è Fangio nella seconda batteria

8.36: Questi gli atleti qualificati per le semifinali: Rylov, Tkachev, Kawecki, Mora, Lelle, Herlem, Masiuk, Franta, Lamberti, Braunschweig, Gerchik, Senica Pavletic, Kos, Hendricx, Mathieu, Mannes

8.34: Un Rylov arrabbiato per l’eliminazione in batteria nei 100, fa segnare il miglior tempo delle batterie con 1’51″46, secondo Tarasevich che però è eliminato perchè superato da Tkachev

8.32: Nessun problema per la qualificazione alle semifinali per gli azzurri che se la prendono comoda questa mattina. Mora è secondo con 1’52″73 alle spalle di Kawecki, vittorioso in 1’52″70, quinto posto per Lamberti con 1’54″45.

8.27: Il russo Tkachev si aggiudica la prima di tre batterie dei 200 dorso con il tempo di 1’51″51. Nella seconda batteria al via gli azzurri Mora e Lamberti. Non parte il russo Samusenko

8.25: Queste le atlete qualificate alle semifinali dei 200 stile libero: Steenbergen, Gose, Fain, Egorova, Guzhenkova, Seemanova, Padar, De Jong, Seger, Hassler, Jorunnardottir, Kesely, Golovati, Otero Fernandez, Potocka, Astedt

8.24: La campionessa in vasca lunga Seemanova vince l’ultima batteria in 1’56″33 davanti a Mullakaeva e De Jong

8.21: L’olandese Steenbergen vince la quarta batteria dei 200 stile in 1’54″80 davanti a Gose e Guzhenkova

8.17: Sara Franceschi non sarà in semifinale nei 200 stile libero donne. Semplice riscaldamento per la toscana che nel pomeriggio affronterà la finale dei 200 misti e penultimo posto con 2’01″21. Vince la slovena Fain con 1’55″65 davanti a Egorova e Fadar

8.14: L’israeliana Golovati si aggiudica la seconda batteria con il tempo di 1’59″41 davanti a Otero Fernandez e Potocka. Ora Sara Franceschi, l’unica azzurra, al via nella terza di cinque batterie

8.11: La maltese Gatt vince la prima batteria dei 200 stile libero in 2’03″69

8.08: Ecco i qualificati per le semifinali dei 50 rana: Shymanocivh, Martinenghi, Sakci, Scozzoli, Kamminga, Strelnikov, Stevens, Kostin, Kokko, Pitschugin, reitshammer, Viquerat, Haarsaker, Lia, Oegretir, Zabojnik

8.07: Fabio Scozzoli chiude al secondo posto la batteria con 25″95 e si qualifica per le semifinali! Vince il turco Sakci in 25″83. Poggio chiude sesto in 26″76 ed esce di scena

8.06: Scatenato il bielorusso Shymanovich che vince la terza batteria in 25″53, secondo posto per Kamminga in 26″13. Ora Scozzoli e Poggio nell’ultima batteria

8.03: Non va lontano dal record italiano Nicolò Martinenghi che vince la seconda batteria con 25″83, molto bene anche Pinzuti che fa segnare il secondo tempo con 26″21 e mette pressione su Scozzoli. Shymanovich e Kamminga al via nella terza batteria

8.02: Lo spagnolo Coll Marti si aggiudica la prima batteria dei 50 rana in 27″35. Ora Martinenghi e Pinzuti

8.01: Tutto pronto per la prima batteria dei 50 rana uomini. Nella seconda Martinenghi e Pinzuti, nella quarta e ultima Scozzoli e Poggio

7.58: In chiusura Matteo Ciampi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri si daranno battaglia per centrare la finale degli 800 stile libero che fanno il loro debutto assoluto all’Europeo in corta.

7.56: Ci saranno Leonardo Deplano, Filippo Megli, Chiara Tarantino e Costanza Cocconcelli al via delle batterie della 4×50 stile libero mista. Qualche rischio ponderato per gli azzurri che avranno il compito di far segnare uno dei migliori otto tempi

7.54: Thomas Ceccon e Marco Orsi possono essere grandi protagonisti dei 100 misti uomini, mentre Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli danno la caccia alle semifinali dei 50 farfalla.

7.52: Ci saranno Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, i tre d’argento a Tokyo, e Lorenzo Deplano al via delle batterie dei 100 stile libero uomini che potrebbero regalare altre soddisfazioni all’Italia.

7.50: Grande attesa per le batterie dei 50 rana donne con Benedetta Pilato, campionessa in carica, e Arianna Castiglioni a caccia del riscatto dopo le delusioni dei 100 e Martina Carraro, argento a Glasgow, che prova a ripetersi. Al via anche Francesca Fangio.

7.48: Lorenzo Mora e Michele Lamberti saranno al via della seconda di tre batterie dei 200 dorso, semifinali ampiamente alla portata per due dei grandi protagonisti a sorpresa di questo Europeo

7.45: Ci sarà solo Sara Franceschi, non una specialista, al via dei 200 stile libero femminili, una delle gare più attese per l’Italia fino a qualche tempo fa.

7.43: Ci attende l’ultima sessione “corposa” di batterie con tante gare molto interessanti per gli azzurri. Si inizia con i 50 rana uomini che vedranno al via Nicolò Martinenghi, che torna in vasca dopo l’oro nei 100, Fabio Scozzoli, che fu bronzo a Glasgow in questa specialità, Alessandro Pinzuti e Federico Poggio.

7.41: L’Italia di Kazan ha già superato quella di Glasgow ancora prima della volata finale che potrebbe davvero regalare altre grandissime soddisfazioni alla spedizione azzurra in Russia. 21 medaglie fin qui conquistate (4 ori, 11 argenti, 6 bronzi) contro i 20 podi di Glasgow, dove, ricordiamo, c’erano due gare in meno ed era presente in massa la forte formazione britannica, assente qui a Kazan

7.38: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quinta giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Dopo la pioggia di medaglie per la spedizione italiana dei primi quattro giorni di gara, è giunta al rush finale la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, che sta confermando la nuova dimensione di potenza europea dell’Italia.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con la sessione dedicata alle batterie: si inizia con i 50 rana uomini che vedranno al via Nicolò Martinenghi, che torna in vasca dopo l’oro nei 100, Fabio Scozzoli, Alessandro Pinzuti e Federico Poggio. Ci sarà solo Sara Franceschi, non una specialista, al via dei 200 stile libero femminili, una delle gare più attese per l’Italia fino a qualche tempo fa. Lorenzo Mora e Michele Lamberti saranno al via della seconda di tre batterie dei 200 dorso. Grande attesa per le batterie dei 50 rana donne con Benedetta Pilato, campionessa in carica, e Arianna Castiglioni a caccia del riscatto dopo le delusioni dei 100 e Martina Carraro, argento a Glasgow, che prova a ripetersi. Al via anche Francesca Fangio.

Ci saranno Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, i tre d’argento a Tokyo, e Lorenzo Deplano al via delle batterie dei 100 stile libero uomini che potrebbero regalare altre soddisfazioni all’Italia. Thomas Ceccon e Marco Orsi possono essere grandi protagonisti dei 100 misti uomini, mentre Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli danno la caccia alle semifinali dei 50 farfalla. Italia tra le favorite anche della staffetta 4×50 stile libero mista: gli azzurri dovranno prima superare lo scoglio delle batterie. In chiusura Matteo Ciampi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri si daranno battaglia per centrare la finale degli 800 stile libero che fanno il loro debutto assoluto all’Europeo in corta.

