Nuoto, Europei vasca corta oggi: orari batterie e finali, tv, programma, italiani in gara 6 novembre

Penultima giornata di gare in questi Europei 2021 di nuoto in vasca corta. L’Aquatic Palace di Kazan (Russia) sarà teatro di nuove sfide e le emozioni in casa Italia non mancheranno.

Si comincia con le batterie alle 08:00 italiane (10:00 locali) dei 50 rana uomini. Vedremo in azione Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Federico Poggio e Alessandro Pinzuti. A seguire le heat dei 200 stile libero donne con Sara Franceschi e Simona Quadarella, dei 200 dorso uomini con Lorenzo Mora, Michele Lamberti, dei 50 rana donne con Benedetta Pilato, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Francesca Fangio e dei 100 stile libero uomini con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri.

A completamento del programma della mattina le batterie dei 100 misti uomini con Marco Orsi, Thomas Ceccon, dei 50 farfalla donne con Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Costanza Cocconcelli, Ilaria Bianchi, della 4×50 stile libero mixed e degli 800 stile libero uomini con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza.

A partire dalle 16:30 italiane semifinali e Finali con ancora tanto del Bel Paese in acqua. Di seguito il programma completo della giornata e come seguirla in tv:

PROGRAMMA EUROPEI VASCA CORTA OGGI

SABATO 6 NOVEMBRE

MATTINO – Batterie (orari italiani)

08:00 50 rana uomini – Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Federico Poggio, Alessandro Pinzuti

08:07 200 stile libero donne – Sara Franceschi, Simona Quadarella

08:25 200 dorso uomini – Lorenzo Mora, Michele Lamberti

08:36 50 rana donne – Benedetta Pilato, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Francesca Fangio

08:44 100 stile libero uomini – Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

08:56 100 misti uomini – Marco Orsi, Thomas Ceccon

09:04 50 farfalla donne – Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Costanza Cocconcelli, Ilaria Bianchi

09:11 4×50 stile libero mixed – Italia

09:19 800 stile libero uomini – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza

POMERIGGIO – Semifinali e Finali (orari italiani)

16:30 100 dorso donne – Finale (Margherita Panziera)

16:36 200 stile libero uomini – Finale (Matteo Ciampi, Marco De Tullio)

16:43 100 farfalla donne – Finale (Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi)

16:49 200 rana uomini – Finale

16:56 200 stile libero donne – Semifinali

17:20 200 misti donne – Finale (Sara Franceschi, Costanza Cocconcelli)

17:27 50 farfalla uomini – Finale (Thomas Ceccon, Matteo Rivolta)

17:32 100 misti uomini – Semifinali

17:41 50 rana donne – Semifinali

17:48 50 rana uomini – Semifinali

18:09 100 stile libero uomini – Semifinali

18:18 50 farfalla donne – Semifinali

18:39 200 dorso uomini – Semifinali

18:49 4×50 stile libero mixed – Finale

PROGRAMMA EUROPEI VASCA CORTA IN TV

Le gare seguiranno la seguente programmazione: ore 08:00 batterie (10:00 locali), ore 16:30 semifinali e finali (18:30 locali). Rai Sport trasmetterà in diretta le semifinali e finali con inizio alle 16:15 ora italiana, più approfondimenti (servizi ed interviste) su www.raisport.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del programma mattutino e pomeridiano.

