LIVE Maratona New York 2021 in DIRETTA: grande Eyob Faniel, è terzo! Risultati e classifica

LA CRONACA DEL 3° POSTO DI EYOB FANIEL

17.24: Si chiude qui la nostra diretta della Maratona di New York, grazie per averci seguito e buona serata!

17.22: In campo maschile vittoria per il kenyano Korir con 2h08’22, secondo il marocchino El Aaraby, terzo l’italiano Eyob Faniel in 2h09’57

17.20: Vittoria in campo femminile per la kenyana Jepchirchir con 2h22:04, prima campionessa olimpica che nello stesso anno della vittoria a Cinque Cerchi, si aggiudica anche la Maratona di New York. Seconda la kenyana Cheptoo in 2:22:44, terza l’etiope Ababel Yeshaneh in 2:22:52, quarta la statunitense in 2:24:42.

17.19: Torna sul podio l’Italia alla Maratona di New York, altro grande risultato di questo 2021, grazie a Eyob Faniel che si riscatta dopo una maratona olimpica nettamente al di sotto delle aspettative

17.18: Quarto posto per Kibet, è crollato Kandie

17.17 GRANDE FANIEL!!!! E’ TERZOOOOOOOOOOOOOOOOOO: 2h09’57 PER L’AZZURRO CHE CHIUDE SUL PODIO

17.16: Secondo posto per il marocchino El Aaraby che taglia il traguardo in 2h09’06, è il personale

17.15: Doppietta per il Kenya! VINCE ALBERT KORIR con 2h08’22

17.14: Si avvicina il traguardo per Korir

17.12: Avanza quasi per inerzia Korir ma alle sue spalle El Araby non è in spinta forte

17.11: Ultimo km per Korir

17.10 Faniel è terzo!!! Ha recuperato terreno sul kenyano Kandie che aveva guidato la rincorsa alla coppia di testa

17.07: Non ci sono notizie degli inseguitori. El Aaraby è secondo, vedremo se Faniel avrà difeso il quarto posto

17.06: Korir si avvicina all’arrivo e potrebbe completare la doppietta kenyana. Due ore di gara

17.03: PERES JEPCHIRCHIR (KENYA) CON 2h22:04 VINCE LA MARATONA DI NEW YORK. Secondo posto per la kenyana Cheptoo, sorella di Bernard Lagat, terzo posto per la etiope Yeshaneh, quarta Seidel

17.02: Tiene Jepchirchir al comando, si è un po’ spenta Cheptoo

17.02: Jepchirchir davanti, Cheptoo si stacca ma è ancora bene in spinta mancano 300 metri

17.01: L’attacco, secco di Jepchirchir

17.00: Korir sta tenendo un buon vantaggio

16.57: Ancora il terzetto in testa Cheptoo, Yeshaneh, Jepchirchir quando mancano 2 km al traguardo della gara femminile

16.55: Quasi 1 ora e 50 minuti di gara, Korir resta avanti ma continua a guardarsi alle spalle, El Aaraby al momento non si avvicina ma resta secondo

16.52: Restano ancora in tre davanti alla gara femminile quando si avvicina il finale di gara

16.49: El Araby si è ripreso, ha superato Kandie, in evidente difficoltà e adesso si mette nuovamente alla rincorsa di Korir

16.48: Korir ha fatto il vuoto, alle sue spalle Kandie, quasi raggiunto da Al Aaraby, più indietro Faniel che ha dovuto rallentare il ritmo

16.46: Cheptoo, Yeshaneh, Jepchirchir schierate a ventaglio. Sono loro le battistrada della gara femminile

16.45: Adesso è pesante l’azione di Faniel. Si è staccato da El Aaraby e attenzione perchè potrebbe perdere tanto

16.44: Korir in fuga. Kandie a qualche decina di metri, dietro El Aaraby e Faniel. A meno di sorprese saranno loro a giocarsi i posti sul podio

16.42: Adesso è Korir che tenta la fuga, Kandie si stacca, dietro El Aaraby e Faniel

16.41: Ancora un’accelerazione dei kenyani e si stacca anche El Aaraby

16.40: Adesso è un momento difficile per Faniel. El Aaraby si è riportato sulla coppia di testa, mentre l’azzurro è staccato di qualche metro, primo momento complicato

16.39: Attacco di Korir che sfalda il gruppetto, Kandie resta in scia del compagno di nazionale, Faniel ed El Aaraby adesso inseguono

16.37: Si forma un quartetto al comando

16.36: C’è l’aggancio, Faniel tiene il ritmo di Kandie e Korir, El Aaraby si stacca di qualche metro

16.34: Velocità superiore dei kenyani in questo momento. Tra poco potrebbe esserci l’aggancio

16.31: Sempre più vicini i due kenyani che inseguono. L’azzurro sta viaggiando sul 3’02” al km

16.30: Tra le donne Cheptoo reagisce e si riporta sulle due di testa

16.29: Faniel fa l’andatura, Kandie e Korir si avvicinano ulteriormente. Saremo attorno ai 30″

16.26: Si stacca Aga nella gara femminile e dunque in testa resta una coppia: Yeshaneh e Jepchirchir

16.25: In discesa El Aaraby guadagna qualcosa su Faniel ma da dietro stanno recuperando i kenyani Kandie e Korir che sono a 43″, si stacca Choge

16.24: In campo femminile tre atlete in testa. Aga, Yeshaneh, Jepchirchir. Seidel si stacca

16.23: Adesso fanno sul serio i kenyani! Kandie, Korir e Choge hanno guadagnato qualcosa sulla coppia di testa

16.21: Sulla salita El Aaraby si stacca di qualche metro da Faniel

16.20: Kandie, Korir e Choge all’inseguimento di Faniel ed El Aaraby. Dietro c’è Nageeye

16.19: Rallenta Jepchirchir e da dietro provano a rientrare. Ci sono quattro atlete in testa con Aga, Yeshaneh, Seidele

16.16: Ci siamo! Jepchirchir prende il comando delle operazioni e si spezza il gruppo. Aga e Yeshaneh provano a resistere. Seidel non molla

16.14: Seidel prova ad alzare il ritmo in testa alla gara femminile, vedremo se si sfalderà il gruppo

16.13: Sale a 51″ il vantaggio della coppia di testa nella gara maschile

16.11: 1h03’57” il passaggio di Faniel ed El Aaraby

16.10: Un’ora e mezzo di gara tra le donne, ancora il gruppetto delle 11 in testa

16.08 42″ di vantaggio di Faniel ed El Aaraby sul gruppetto che insegue con Bekele, Kibet, Droddy, Nageeye

16.06: Bekele in testa al gruppetto che insegue Faniel ed El Aaraby. Apparentemente è ancora cresciuto il vantaggio della coppia di testa

16.05: Jepchirchir e Aga vanno al comando, potrebbero rompere gli indugi a breve

16.03: Da qualche minuto la statunitense Annie Frisbie sta facendo l’andatura nel gruppetto di testa della gara femminile

15.57: Rischio investimento per Faniel e E Aaraby con un inaspettato attraversamento proprio mentre stavano per passare. Circa 34 i secondi di vantaggio della coppia di testa

15.54: L’australiana Madison de Rosario vince la gara wheelchair femminile con 1h 51:00

15.52: Ritmo da 3′ al km per i due fuggitivi, Bekele inizia a muoversi alle spalle, assieme a Kibet. 1h09:00 il passaggio delle donne ai 20 km

15.50: Vantaggio considerevole per El Aaraby e Faniel sul gruppetto dei migliori, stanno viaggiando verso i 15 km

15.47: Azione decisa di Faniel che ha staccato tutti i rivali tranne il marocchino El Aaraby con cui sta nascendo una bella fuga

15.43: Ci prova Eyob Faniel! Azione decisa dell’azzurro assieme a El Aaraby

15.42: Accelerazione di Faniel che ha agganciato il gruppo di testa e si è portato al comando con il marocchino El Aaraby

15.38: 10 km in 30″43, ritmo elevato, per la gara maschile

15.36: Ritmo abbastanza elevato nella gara maschile e purtroppo Faniel non fa più parte del gruppo di testa. L’azzurro è nel seocndo gruppetto che insegue a una decina di secondi

15.33: 52’05” ai 15 km nella gara femminile. Gruppetto di 11 atlete in testa

15.32: Si avvicina la prima ora di corsa e si assottiglia il gruppo di testa nella gara maschile. Una decina in testa al momento

15.30: Lo svizzero Marcel Hug si aggiudica in 1h31:22 la gara wheelchair maschile. Niente record per lui

15.25: Madison De Rosario prende l’iniziativa nella gara femminile wheelchair e guadagna un vantaggio di 50″ su Tatyana McFadden e Manuela Schar

15.18: Una dozzina di atlete nel gruppo di testa della gara femminile, Faniel nel gruppetto di testa della gara maschile

15.14: Nella gara femminile wheelchair a metà percorso Tatyana McFadden in testa con 5″ di vantaggio su Manuela Schar e Madison de Rozario.

15.10: Uomini sul ponte di Verrazzano, mezz’ora di gara per le donne. Iniziano a partire le ondate progressive

15.06: Partita la gara maschile!

15.03: Pronti a partire i protagonisti della gara maschile

15.02: 17’59” il passaggio della gara femminile ai 5 km. Ritmo lento ma va ricordato che non ci sono le lepri

14.56: Gruppo di testa aperto a ventaglio, ritmo non ancora particolarmente elevato nella gara femminile

14.52: Ancora compatto il gruppo di testa della gara femminile, mentre mancano poco più di 10 minuto alla partenza della gara maschile

14.50: Marcel Hug, tre volte campione a New York City, supera il giro di boa in 43 minuti e 52 secondi ed è sulla buona strada per stabilire il record di percorso

14.48: Lo svizzero Marcel Hug guida in solitaria la maratona maschile wheelchair dopo 15 km

14.46: Nella gara weelchair femminile in testa ci sono le tre favorite: la svizzera Manuela Schar, la statunitense Tatyana McFadden e l’australiana Madison de Rozario

14.45: Sono oltre 30 mila i runners che partecipano alla Maratona di New York

14.42: Seidel, bronzo olimpico a Tokyo, fa l’andatura

14.40: Partite!

14.39: le protagonista della maratona femminile sono sulla linea di partenza

14.37: Tra le donne, invece, il pronostico della vigilia pende dalla parte della keniana Peres Jepchirchir, Campionessa Olimpica a Tokyo 2020. Il pubblico di casa spera nella magia di Molly Seidel (bronzo ai Giochi). Quotatissime anche l’etiope Ruti Aga (2h18:34 di personale), la namibiana Helalia Johannes (bronzo iridato), le keniane Viola Cheptoo e Nancy Kiprop, senza dimenticarsi dell’etiope Ababel Yeshaneh (2h20:51 di personale).

14.34: Tornando a New York al via nella gara maschile anche l’olandese Abdi Nageeye (medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020), il keniano Kibiwott Kandie (primatista mondiale della mezza maratona, 57:32), il keniano Albert Korir e l’etiope Girma Bekele (rispettivamente secondo e terzo a New York nel 2019).

14.32: Iliass Aouani, invece, è il nuovo campione italiano di mezza maratona (1h02:58, Giovanna Epis è la nuova campionessa nazionale con il personale 1h11:01

14.30: Nel frattempo arriva una bella notizia per l’Italia da Barcellona dove Daniele Meucci ha fatto segnare il nuovo record personale sulla maratona con 2h10:03

14.28: Il parterre sarà davvero di primissimo piano con una sfilza di volti noti a livello internazionale. Tra gli uomini spicca l’etiope Kenenisa Bekele, capace di correre 2h01:41 due anni fa a Berlino, ma reduce dal deludente terzo posto proprio nella capitale tedesca un paio di settimane fa (2h06:47).

14.24: L’Italia si stringe attorno a Eyob Faniel, primatista nazionale con 2h07:19 e quest’anno autore del record italiano sulla mezza a Siena (1h00:07) e presente ai Giochi olimpici di Tokyo

14.21: La maratona femminile scatterà alle 14.40 e quella maschile alle 15.05. L’arrivo dei migliori è previsto per le 17.15. Non ci saranno amatori provenienti dall’Europa a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria

14.18: Dopo due anni ritorna la 42 km più prestigiosa, iconica e importante al mondo. Nella Grande Mela si preannuncia grandissimo spettacolo, lungo il classico tracciato che prevede la partenza sul Ponte di Verrazzano e l’arrivo a Central Park.

14.15: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della edizione 2021 della Maratona di New York

