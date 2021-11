LIVE Maratona New York 2021 in DIRETTA: Eyob Faniel cerca un risultato di prestigio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2021 della Maratona di New York. Dopo due anni ritorna la 42 km più prestigiosa, iconica e importante al mondo. Nella Grande Mela si preannuncia grandissimo spettacolo, lungo il classico tracciato che prevede la partenza sul Ponte di Verrazzano e l’arrivo a Central Park.

Non ci saranno amatori provenienti dall’Europa a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria ma lo spettacolo delle migliaia di partecipanti non mancherà: al via non soltanto i top runner che si giocheranno la vittoria ma anche i tantissimi podisti che vogliono vivere un’esperienza unica nel suo genere. La maratona femminile scatterà alle 14.40 e quella maschile alle 15.05. L’arrivo dei migliori è previsto per le 17.15.

Il parterre sarà davvero di primissimo piano con una sfilza di volti noti a livello internazionale. Tra gli uomini spicca l’etiope Kenenisa Bekele, capace di correre 2h01:41 due anni fa a Berlino, ma reduce dal deludente terzo posto proprio nella capitale tedesca un paio di settimane fa (2h06:47). Al via anche l’olandese Abdi Nageeye (medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020), il keniano Kibiwott Kandie (primatista mondiale della mezza maratona, 57:32), il keniano Albert Korir e l’etiope Girma Bekele (rispettivamente secondo e terzo a New York nel 2019). L’Italia si stringerà attorno a Eyob Faniel, primatista nazionale con 2h07:19 e quest’anno autore del record italiano sulla mezza a Siena (1h00:07).

Tra le donne, invece, il pronostico della vigilia pende dalla parte della keniana Peres Jepchirchir, Campionessa Olimpica a Tokyo 2020. Il pubblico di casa spera nella magia di Molly Seidel (bronzo ai Giochi). Quotatissime anche l’etiope Ruti Aga (2h18:34 di personale), la namibiana Helalia Johannes (bronzo iridato), le keniane Viola Cheptoo e Nancy Kiprop, senza dimenticarsi dell’etiope Ababel Yeshaneh (2h20:51 di personale).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della edizione 2021 della Maratona di New York: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.40 italiane con la gara femminile, al via alle 15.05 la gara maschile. Buon divertimento!

