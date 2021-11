Il keniano Albert Korir ha vinto la Maratona di New York 2021. Il 27enne, di cui si erano perse sportivamente le tracce da un paio di anni (ovvero da quando fu secondo proprio nella metropoli statunitense), ha trionfato nella 42,195 km più famosa, iconica, prestigiosa al mondo. La Grande Classica è tornata protagonista dopo la forzata assenza dell’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria e come sempre lo spettacolo non è mancato nella Grande Mela, lungo un tracciato complesso e caratterizzato da un’altimetria tutt’altro che banale. L’africano, che nel 2019 vinse anche a Ottawa e Houston, ha fatto festa col tempo rilevante di 2h08:22, imponendosi in solitaria a Central Park dopo aver piazzato l’attacco risolutore nei pressi del 35° chilometro.

Eyob Faniel ha regalato grandissime emozioni nella Grande Mela, rendendosi protagonista di uno show che rimarrà a lungo impresso nel cuore di tutti gli appassionati. Il primatista italiano (2h:07:19) si è staccato nelle battute iniziali, ma poi ha avuto la personalità per rientrare ed attorno al 15° chilometro ha attaccato a spron battuto. Il ritmo del 28enne, reduce dal deludente ventesimo posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato indiavolato e soltanto l’inatteso marocchino Mohamed Reda El Aaraby, undicesimo ai Giochi ma non tra i più accreditati della vigilia, è riuscito a tenere il suo passo.

L’azzurro, che si era presentato all’appuntamento dopo un doppio periodo di lavoro in altura tra Asmara (Eritrea, è anche la sua città natale) e Kapsaber (Kenya), ha regalato una magia al Bel Paese e ha fatto sperare nel colpaccio in questa memorabile annata sportiva. I due attaccanti sono andati via di comune accordo e hanno guadagnato un vantaggio massimo di 51” sul resto del gruppo che dietro si sgretolava progressivamente. L’italiano è stato semplicemente superlativo per larghi tratti e sperava di poter fare sventolare il tricolore a Central Park, a venticinque anni di distanza dal sigillo di Giacomo Leone.

Eyob Faniel e Mohamed El Aaraby ci hanno provato, ma quando è iniziato il tratto duro sulla 1st Avenue hanno iniziato a perdere pian piano e una scatenata coppia da dietro rinveniva su di loro, operando l’aggancio nei pressi del 30° chilometro. I keniani Kibiwott Kandie (primatista mondiale della mezza maratona, 57:32) e Albert Korir (secondo due anni fa a New York) li acciuffano in maniera inesorabile. I due africani hanno più energie e poco dopo piazzano la micidiale progressione. Il nostro portacolori deve alzare bandiera bianca per la vittoria ma non molla la presa, lascia andare via Korir, Kandi ed El Aaraby, poi sfrutta la crisi del secondo keniano e riesce a conquistare uno strepitoso terzo posto: il vicentino ha riportato l’Italia sul podio della Grande Classica dei 42,195 km a distanza di 24 anni dall’ultima volta, quando Stefano Baldini fu terzo.

Il cronometro recita 2h09:52, che su un tracciato come quello di New York è davvero di lusso. El Aaraby chiude in seconda posizione in 2h08:56, Kandie crolla ed è addirittura nono (2h13:43), quarto lo statunitense Elkanah Kibet davanti all’olandese Abdi Nageeye (medaglia d’argento alle Olimpiadi) ed all’attesissimo etiope Kenenisa Bekela (sesto in 2h12:52).

Foto: FIDAL/Colombo