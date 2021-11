Eyob Faniel parteciperà alla Maratona di New York 2021, in programma domenica 7 novembre. Il primatista italiano sarà impegnato nella 42,195 km più famosa, prestigiosa, iconica al mondo per la prima volta in carriera. La Classica nella Grande Mela ritorna a essere protagonista dopo l’assenza dello scorso anno dovuta all’emergenza sanitaria e si preannuncia grande spettacolo tra il Ponte di Verrazzano e Central Park. Il poliziotto sarà uno dei pochissimi italiani al via, visto che il target ban in vigore negli USA impedisce la presenza degli amatori provenienti dal Bel Paese e dall’Europa (chiaramente il discorso è ben diverso per Eyob Faniel, visto che è un professionista).

L’azzurro, atterrato oggi negli States, si presenta all’appuntamento dopo un doppio periodo di lavoro in altura, sempre in Africa: prima ad Asmara (Eritrea), poi a Kapsaber (Kenya). Va ricordato che il 28enne è ora seguito dal nuovo allenatore Claudio Berardelli. Il vicentino, reduce dal ventesimo posto ottenuto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, prenderà parte alla seconda Maratona di questa annata, in cui ha siglato il primato nazionale sulla mezza (1h00:07 a febbraio in quel di Siena). Il nostro portacolori cercherà di essere grande protagonista lungo un percorso particolarmente impegnativo e contro una concorrenza di altissimo spessore.

Spiccano l’etiope Kenesisa Bekele (2h01:41 due anni fa a Berlino e reduce dal terzo posto nella capitale tedesca due settimane fa), l’olandese Abdi Nageeye (secondo agli ultimi Giochi), il keniano Kibiwott Kandie (primatista mondiale della mezza maratona con 57:32), il keniano Albert Korir e l’etiope Girma Bekele (rispettivamente secondo e terzo a New York nel 2019).

Foto: FIDAL/Colombo