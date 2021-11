LIVE Canelo Alvarez-Plant, Mondiale boxe pesi supermedi in DIRETTA: vittoria del messicano che diventa il campione indiscusso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.45 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

05.40 Canelo compie una vittoria di pura dominazione, con l’undicesima ripresa che segna per sempre la storia di questo sport.

05.35 Campione Mondiale WBA, WBO, WBC, IBF pesi supermedi: Saul “Canelo” Alvarez.

PLANT VA TKO! VINCE CANELO ALVAREZ

ANCORA CANELO RIPRENDE PLANT CON UNA COMBINAZIONE SPAVENTOSA

PLANT DECIDE DI CONTINUARE

DESTRO DI CANELO CHE MANDA ALLA CONTA PLANT.

Inizia l’undicesimo round.

Finisce il decimo round, 97-93 per Canelo.

Jab di Plant.

Combinazione con gancio finale di Canelo.

Gancio di Canelo.

Combinazione di Canelo.

Sinistro di Plant.

Inizia il decimo round.

Finisce il nono round, punto per Plant, punteggio totale di 87-84 per Canelo.

Jab al mento di Plant.

Sinistro di Plant.

Combinazione di Plant.

Destro di Plant.

Canelo prova a chiudere all’angolo Plant.

Combinazione di Canelo.

Inizia il nono round!

Finisce l’ottavo round, round per Plant.

Sinistro alla mandibola di Canelo.

Combinazione di Canelo.

Destro allo stomaco di Plant.

Jab di Plant.

Gancio di Canelo.

Destro di Canelo.

Inizia l’ottavo round.

Finisce il settimo round, round per Canelo.

Destro e sinistro di Canelo.

Jab di Plant.

Sinistro di Plant.

Jab e poi gancio di Canelo.

Destro di Canelo ma risponde subito Plant.

Inizia il settimo round!

Finisce il sesto round, assolutamente di Canelo, parziale totale di 59-55 per Canelo.

A vuoto Plant.

Destro di Canelo alla mandibola.

Montante di Canelo.

Spettacolare combinazione di Canelo.

Gancio di Canelo che colpisce Plant.

Inizia il sesto round.

Finisce il quinto round, round per Plant.

Ancora a vuoto Canelo.

Colpo a vuoto di Canelo con il sinistro.

Combinazione quasi perfetta di Plant.

Sinistro e poi destro di Canelo.

Inizia il quinto round!

Finisce il quarto round, assolutamente ancora di Canelo.

Jab di Canelo che va a segno sul mento di Plant.

Plant prova a difendersi dall’attacco di Canelo.

Destro potentissimo di Canelo che manda alle corte Plant.

Combinazione di Plant.

Gancio di Plant, inizia forte l’americano.

Inizia il quarto round!

Finisce il terzo round, ancora a favore di Canelo.

Rapida Combinazione di Canelo.

Sinistro di Plant.

Jab di Canelo che si fa sentire.

Destro e sinistro di Canelo.

Inizia il terzo Round, vantaggio 10-9, 10-9 per Canelo.

Finisce il secondo round!

Montante di Canelo che colpisce con successo.

Sinistro di Canelo indirizzato al fegato.

Destro e sinistro di Canelo in rapida successione.

Jab di Canelo.

Combinazione di Canelo, Plant in difficoltà.

Inizia il SECONDO ROUND!

Finisce il primo Round!

Gancio di Canelo che va a segno.

Plant va a segno con una combinazione.

Destro di Canelo che va a segno.

Guardia alta per Canelo, Plant prova girare il messicano.

04.50 SI PARTE, PRIMO ROUND!

04.45 Pantaloncini bianchi per Plant, mentre gold per Canelo.

04.40 Plant ha uno score di 21 vittorie senza sconfitte, mentre Canelo Alvarez 56 vittorie e una sconfitta con la leggenda Mayweather jr.

04.35 Sono all’interno del ring i contendenti.

04.30 Annunciati i contendenti, ingresso con tanto di canzoni per Plant e Alvarez entrambi molto concentrati.

04.25 Tra poco l’ingresso nel ring dei due campioni, super favorito Canelo Alvarez.

04.20 Le cinture in palio sono: WBA, WBO, WBC, IBF dei pesi supermedi.

04.15 Manca pochissimo all’incontro storico, tutto pronto per Canelo Alvarez vs Caleb Plant.

04.10 Anthony Dirrell batte Marcos Hernandez per ko.

04.00 Questi invece i risultati della main card fino a questo momento:

Super Lightweight: Elvis Rodriguez ha sconfitto Juan Pablo Romero per KO al Round 5

Super Bantamweight: Rey Vargas batte Leonardo Baez (99-91, 100-90, 100-90).

Super Middleweight: Anthony Dirrell vs Marcos Hernandez

WBA (Super)/WBC/IBF/WBO/The Ring Super Middleweight Championship: Canelo Alvarez (c) vs Caleb Plant (c)

03.55 Ecco i risultati della card preliminare:

Flyweight: Joselito Velazquez ha sconfitto Gilberto Mendoza per decisione unanime (80-72, 80-72, 80-72)

Super Lightweight: Rances Barthelemy ha sconfitto Gustavo David Vittori per KO al Round 2

Super Featherweight: Jose Antonio Meza ha sconfitto Jose Manuel Gomez (76-75, 76-75, 76-75)

Junior Bantamweght: Fernando Diaz ha sconfitto Jan Salvatierra per KO al Round 5

03.47 Buongiorno e benvenuti alla diretta del match più atteso per la riunificazione delle cinture dei supermedi, si affrontano Canelo Alvarez e Caleb Plant.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Mondiale WBA, WBO, WBC, IBF pesi supermedi: Saul “Canelo” Alvarez vs Caleb “Sweethands” Plant. La storia sta per essere scritta da uno tra Saul Canelo Alvarez e Caleb Plant.

Domani mattina verrà scritta la storia, i due pugili più forti della categoria sono pronti per il match della riunificazione delle cinture. Canelo Alvarez (favorito indiscusso) mette in palio le cinture di WBA, WBO e WBC. Mentre per l’americano Plant ci sarà la sua cintura dell’IBF.

Ci sarà quindi un solo grande campione stanotte (a meno di pareggi), che già in conferenza stampa i due hanno dato scintille.

È senza dubbio uno dei match più attesi dell’anno. Il messicano ha combattuto per l’ultimo incontro a maggio contro il britannico Billy Joe Saunders vincendo la cintura WBO. Ora punta più che mai alla vittoria che lo renderebbe ancora più leggenda in questo sport. Plant invece manca da 10 mesi sul ring, ma ha una imbattibilità di 21 vittorie che vuole mantenere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Canelo Alvarez vs Caleb Plant che si affronteranno per il Mondiale unificato dei pesi supermedi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio del match ore 4.30/5 circa, mentre la card inizierà alle 2. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.