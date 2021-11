CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Mondiale WBA, WBO, WBC, IBF pesi supermedi: Saul “Canelo” Alvarez vs Caleb “Sweethands” Plant. La storia sta per essere scritta da uno tra Saul Canelo Alvarez e Caleb Plant.

Domani mattina verrà scritta la storia, i due pugili più forti della categoria sono pronti per il match della riunificazione delle cinture. Canelo Alvarez (favorito indiscusso) mette in palio le cinture di WBA, WBO e WBC. Mentre per l’americano Plant ci sarà la sua cintura dell’IBF.

Ci sarà quindi un solo grande campione stanotte (a meno di pareggi), che già in conferenza stampa i due hanno dato scintille.

È senza dubbio uno dei match più attesi dell’anno. Il messicano ha combattuto per l’ultimo incontro a maggio contro il britannico Billy Joe Saunders vincendo la cintura WBO. Ora punta più che mai alla vittoria che lo renderebbe ancora più leggenda in questo sport. Plant invece manca da 10 mesi sul ring, ma ha una imbattibilità di 21 vittorie che vuole mantenere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Canelo Alvarez vs Caleb Plant che si affronteranno per il Mondiale unificato dei pesi supermedi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio del match ore 4.30/5 circa, mentre la card inizierà alle 2. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.