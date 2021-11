Quanti soldi ha guadagnato Canelo Alvarez diventando Campione del Mondo indiscusso? Montepremi e cifre spaventose

Canelo Alvarez ha sconfitto Caleb Plant e si è laureato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi supermedi. Il messicano si è imposto nettamente sul ring dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA), travolgendo lo statunitense nell’arco di un incontro a senso unico e chiudendo la contesa con due atterramenti nell’undicesimo round che hanno costretto l’arbitro a interrompere l’incontro. Un trionfo per ko tecnico che consacra definitivamente il fuoriclasse di Guadalajara, ora padrone assoluto della categoria di peso fino ai 76,2 kg.

Per la prima volta nella storia, questa sigla nata nel 1967 si assicura un unico Imperatore, capace di unificare le quattro corone: questa sera ha difeso i suoi scettri (WBA, WBO, WBC) e ha strappato il titolo IBF dalle mani del ribattezzato Sweethands, scrivendo una pagina memorabile per la nobile arte. Il 31enne ha ribadito di essere il miglior pugile pound for pound del Pianeta, capace di laurearsi Campione del Mondo in ben cinque categorie di peso differenti e di regalare emozioni con un sinistro da brividi che ha annichilito l’americano per mezzora di intensa qualità tecnica.

Si tratta di risultati semplicemente strepitosi e rilevanti dal punto di vista agonistico, ma che hanno anche un importante risvolto a livello economico. Quanti soldi ha guadagnato Canelo Alvarez laureandosi Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi supermedi? Stiamo parlando di un montepremi semplicemente sontuoso e che dovrebbe toccare i 40 milioni di dollari statunitensi (circa 34,6 milioni di euro) secondo quanto riportano le accreditate testate britanniche e statunitensi (da The Mirror a Forbes, giusto per intenderci). Una borsa faraonica per il messicano, sempre abituato a cifre decisamente alte per i suoi incontri.

Ricordiamo che l’importo era già definito prima del match, indipendentemente dal suo esito. Caleb Plant aveva strappato un assegno da 10 milioni di dollari (circa 8,65 milioni di euro). A queste cifre bisognerà aggiungere gli importi provenienti dalla pay per view, ma da questo punto di vista un quadro più dettagliato della situazione si avrà soltanto nei prossimi giorni.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CANELO ALVAREZ COL MONDIALE UNIFICATO?

40 milioni di dollari statunitensi (circa 34,6 milioni di euro).

Foto: Lapresse