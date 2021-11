Motomondiale, GP Valencia 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Tutto è pronto in quel di Valencia per l’ultimo atto del Motomondiale 2021. Come da tradizione il mondo delle due ruote si sposta in Spagna nel tracciato dedicato a Riccardo Tormo, circuito ben conosciuto da tutti i protagonisti della serie.

Fabio Quartararo è pronto a chiudere in bellezza il 2021. Occhi puntati sul nostro Francesco Bagnaia (Ducati), in lotta contro lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) per il secondo posto nella classifica generale dopo il GP dell’Algarve di settimana scorsa.

Il quarto appuntamento in terra spagnola della stagione sarà l’ultimo evento nel Motomondiale per Valentino Rossi. Il pluricampione di Yamaha si appresta per l’ultimo appuntamento in carriera prima di dedicarsi a nuove sfide nel mondo delle ruote coperte con le GT.

Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), su DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky). Le prove libere non verranno diffuse su TV8 che si limiterà a proporre le qualifiche di sabato e la gara di domenica. SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

PROGRAMMAZIONE GP VALE NCIA MOTOMONDIALE 2021

Programma Sky Sport/DAZN

Venerdì 12 novembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 13 novembre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 14 novembre

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10.-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.000, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Programma TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Foto: MotoGP Press