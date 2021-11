CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, valido come ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Giornata di qualifiche al “Ricardo Tormo” di Valencia per la top class, con Francesco Bagnaia che vuole raggiungere quota 6 pole position consecutive in chiusura di campionato.

Pecco ha firmato il terzo tempo in FP2 a 68 millesimi dalla testa nell’unica vera simulazione di qualifica disputata ieri su pista asciutta, ma per sua stessa ammissione non ha ancora effettuato un vero e proprio time-attack. Di conseguenza i presupposti per una nuova qualifica da protagonista ci sono tutti, anche se non sarà semplice prevalere su alcuni avversari molto temibili sul giro secco.

In primis pensiamo al suo compagno di squadra australiano Jack Miller, il più veloce del venerdì e da sempre a proprio agio sul tracciato valenciano. Ambizioni importanti anche per il padrone di casa iberico Pol Espargarò, protagonista di una bellissima FP2 conclusa tra le due Ducati ufficiali in sella ad una Honda in crescita nonostante l’assenza del faro Marc Marquez.

Si comincia alle ore 9.55 con il semaforo verde delle FP3 per la MotoGP, mentre dalle 13.30 andranno in scena le FP4 e soprattutto le qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press