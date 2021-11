DIRETTA MotoGP, GP Algarve 2021 LIVE: risultato e classifica gara, orario TV8 in chiaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Algarve, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Penultimo atto stagionale nella classe regina e l’obiettivo sarà divertirsi e puntare all’arrivo di tappa.

Sfumato ormai il sogno mondiale al suo primo anno nel team ufficiale della Ducati, Francesco Bagnaia vuole chiudere al meglio il 2021 per proiettarsi con grande fiducia verso la prossima stagione. “Pecco” oggi parte in pole position a Portimao per quello che sarebbe il suo terzo successo dell’anno, dopo aver impressionato per tutto il fine settimana.

Il neo-campione del mondo Fabio Quartararo sarà costretto a inseguire: il settimo crono delle qualifiche costringerà il transalpino a una rimonta, possibile per il passo dimostrato. El Diablo, però, per per provare a raggiungere Bagnaia nel corso della gara, dovrà prima superare una serie di avversari molto ostici e veloci come Pol Espargarò sulla Honda (ottimo 6°), Joan Mir sulla Suzuki (3°, miglior qualifica in MotoGP) e le Ducati di Johann Zarco (5°), Jorge Martin (4°) e Jack Miller (2°).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Algarve, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00. Buon divertimento!

