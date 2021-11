Oggi, domenica 7 novembre, andrà in scena il penultimo appuntamento del Motomondiale 2021. Nelle classi Moto3 e Moto2 i giochi non sono ancora fatti e l’appuntamento del GP di Algarve sarà importante per definire con più precisione il quadro della situazione.

Discorso diverso per la MotoGP dove per il discorso i piloti è tutto andato agli archivi, vista la vittoria del francese Fabio Quartararo. Da questo punto di vista, però, la Ducati ha in mente di centrare il successo nella classifica costruttori, nonché il titolo del miglior team della massima cilindrata. Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ha battuto un colpo con un giro davvero fantastico (pole-position) e mettendo in mostra un grande passo nel corso della FP4.

Per quanto concerne il resto della truppa italiana, si dovrà fare di necessità virtù. Valentino Rossi, dalle retrovie, cercherà di recuperare per rimediare qualche punto e godersi questi ultimi scampoli di carriera fino alla fine.

Guarda la MotoGP live su DAZN

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021

Domenica 7 novembre

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta warm-up e le gare di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NOW e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i warm-up e delle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA TV8

Domenica 7 novembre

ore 14.10, Moto3, Gara, differita

ore 15.55, MotoGP, Gara, differita

ore 17.25, Moto2, Gara, differita

Foto: MotoGP.com Press