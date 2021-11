MotoGP, GP Algarve 2021: Bagnaia in pole e favorito per la vittoria, ma Quartararo vuole la rimonta

Sfumato ormai il sogno mondiale al suo primo anno nel team ufficiale della Ducati, Francesco Bagnaia vuole chiudere al meglio il 2021 per proiettarsi con grande fiducia verso la prossima stagione. “Pecco” oggi parte in pole position a Portimao nel Gran Premio dell’Algarve ed è il grande favorito per quello che sarebbe il suo terzo successo dell’anno, dopo aver impressionato per tutto il fine settimana.

Fino a sabato mattina l’unico in grado di contrastarlo era stato il nuovo Campione del Mondo Fabio Quartararo, che ha però fatto più fatica del previsto in qualifica con la Yamaha firmando solo il settimo crono e dovendo così rimontare oggi dalla terza fila con un passo molto competitivo ma comunque leggermente inferiore sulla carta rispetto a quello di Bagnaia, per quanto visto nei long-run delle FP4.

Il Diablo, per provare a raggiungere Bagnaia nel corso della gara, dovrà prima superare una serie di avversari molto ostici e veloci come Pol Espargarò sulla Honda (ottimo 6°), Joan Mir sulla Suzuki (3°, miglior qualifica in MotoGP) e le Ducati di Johann Zarco (5°), Jorge Martin (4°) e Jack Miller (2°).

I presupposti per una possibile fuga solitaria di “Pecco” ci sono tutti, mentre sembra molto incerta la battaglia per i restanti gradini del podio tra i protagonisti che abbiamo citato in precedenza oltre ad un Alex Rins (molto veloce a Portimao lo scorso aprile in gara) da non sottovalutare con la Suzuki dalla quarta fila.

Credit: MotoGP.com Press