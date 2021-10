Clima rovente ad Austin durante le prove libere 2 del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono venuti ai ferri corti nelle battute iniziali della sessione, mentre erano impegnati in un corpo a corpo tra rettilineo e curva 1 dell’esigente circuito in Texas. L’olandese ha rivolto un perentorio “idiota” al britannico parlando in un team radio e poi gli ha chiaramente indirizzato un dito medio, mandando a quel paese il suo grande rivale.

Per il momento il pilota della Mercedes non ha ancora replicato. L’alfiere della Red Bull, leader del campionato con sei punti di vantaggio sul sette volte Campione del Mondo, sembra particolarmente nervoso e ha già incendiato questo intenso fine settimana in terra americana, il cui esito sarà determinante nella lotta per il titolo iridato.

Nelle prove libere 1 le Mercedes avevano espresso al meglio tutto il loro potenziale, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton erano stati più veloci di Verstappen di ben nove decimi. Nella FP2 l’olandese era partito per cercare di migliorare il set-up sulla proprio monoposto e cercare di ridurre il ritardo dalle Frecce d’Argento, ma dopo un quarto d’ora si è trovato imbrigliato in questa faida oggettivamente evitabile e che non porterà a qualcosa di nuovo.

Solitamente quando Hamilton viene punzecchiato riesce sempre a dare il massimo e quel dito medio potrebbe motivarlo ulteriormente per cercare di vincere negli Stati Uniti d’America e riprendersi la vetta della classifica generale. Di seguito il VIDEO del dito medio di Max Verstappen a Lewis Hamilton durante le prove libere 2 del GP degli USA 2021, tappa del Mondiale F1.

VIDEO: IL DITO MEDIO DI MAX VERSTAPPEN A LEWIS HAMILTON

enfia esse dedo no teu rabo palhaço pic.twitter.com/XxNkTCiRkp — duda⁴⁴🦋🏁 (@safesbeaulewis) October 22, 2021

Foto: Lapresse

