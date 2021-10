MotoGP e F1 TV8: orari qualifiche di oggi, programma in chiaro, streaming 23 ottobre

Oggi, sabato 23 ottobre, proseguiranno il fine settimana del GP dell’Emilia-Romagna del Motomondiale 2021, con le ultime sessioni delle prove libere e con le qualifiche che si disputeranno a Misano, nell’ambito della sedicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3, e quello del GP degli USA del Mondiale 2021 di F1 con l’ultima sessione delle prove libere e con le qualifiche che si disputeranno ad Austin, nell’ambito della diciassettesima tappa del calendario iridato.

Di seguito il programma completo del sabato del GP dell’Emilia-Romagna del Motomondiale e del GP degli USA di F1 con le differite proposte in tv in chiaro. Per il Motomondiale l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN, ed in diretta live testuale su OA Sport, mentre per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport.

Sintesi in differita delle qualifiche del Motomondiale alle ore 15.35 su TV8 e tv8.it, differita integrale delle qualifiche di F1 alle ore 01.00 su TV8 e tv8.it.

PROGRAMMA F1 E MOTOMONDIALE OGGI (SABATO 23 OTTOBRE)

09.00-09.40 Moto3, GP Emilia-Romagna: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

09.55-10.40 MotoGP, GP Emilia-Romagna prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

10.55-11.35 Moto2, GP Emilia-Romagna: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

12.35-12.50 Moto3, GP Emilia-Romagna: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

13.00-13.15 Moto3, GP Emilia-Romagna: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

13.30-14.00 MotoGP, GP Emilia-Romagna: prove libere 4 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

14.10-14.25 MotoGP, GP Emilia-Romagna: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

14.35-14.50 MotoGP, GP Emilia-Romagna: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

15.10-15.25 Moto2, GP Emilia-Romagna: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

15.35-15.50 Moto2, GP Emilia-Romagna: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN

20.00-21.00 F1, GP USA: prove libere 3 – Sky Sport F1, SkyGo e Now

23.00-00.00 F1, GP USA: qualifiche – Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, SkyGo e Now

PROGRAMMA TV8 OGGI (SABATO 23 OTTOBRE)

15.35-16.50 Motomondiale, GP Emilia-Romagna: qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2 – Sintesi delle tre classi in differita TV8, tv8.it

01.00-02.20 F1, GP USA: qualifiche – Differita integrale TV8, tv8.it

