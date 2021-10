Sinner-Ruud oggi, ATP Vienna: orario, canali tv, programma in chiaro, streaming

Oggi, venerdì 29 ottobre, Jannik Sinner scenderà in campo per affrontare il norvegese Casper Ruud (n.8 del mondo) per i quarti di finale dell’ATP di Vienna. Sul veloce indoor austriaco ci sarà molto in gioco: punti importanti per le Finals e la possibilità per Jannik di conquistare un posto nella top-10 del ranking ATP.

L’altoatesino sicuramente avrà grandi motivazioni nell’affrontare il forte scandinavo, protagonista di una stagione 2021 strepitosa, costellata da cinque tornei del circuito maggiori messi in bacheca. Jannik, quindi, dovrà esprimere il proprio miglior tennis e non permettere al suo avversario di prendere ritmo e fare la differenza soprattutto con il dritto.

Sarà una partita, quindi, molto dura e impegnativa per l’altoatesino, che nei turni precedenti si è sbarazzato con irrisoria facilità dell’americano Reilly Opelka e del padrone di casa Dennis Novak. Discorso diverso per Ruud che per piegare Lloyd Harris e soprattutto Lorenzo Sonego ha faticato non poco. Tuttavia, il recupero fisico/atletico è uno dei punti di forza del norvegese e questo aspetto potrebbe pesare dal momento che l’azzurro viene dal successo di Anversa e da tanti match affrontati in rapida successione.

Di seguito il programma del match odierno e come seguirlo in tv:

SINNER-RUUD, ATP VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 29 OTTOBRE:

4°incontro sul Centrale (inizio programma dalle 14.00) Jannik Sinner vs Casper Ruud

In precedenza, dalle ore 14.00 sempre sul Campo Centrale, ci saranno gli altri tre quarti di finale: Alcaraz vs Berrettini; Auger-Aliassime vs Zverev; Tiafoe vs Schwartzman

SINNER-RUUD: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (205)

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger