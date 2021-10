È arrivato il giorno più atteso: dopo oltre due anni torna l’Inferno del Nord. Una lunghissima pausa causa pandemia, ora tutti concentrati per la Parigi-Roubaix, occasionalmente in versione autunnale, con la pioggia che dovrebbe aumentare ancor di più la difficoltà e lo spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la Monumento transalpina.

DIRETTA LIVE PARIGI-ROUBAIX

PERCORSO PARIGI-ROUBAIX 2021

Partenza da Compiègne, arrivo classico nel Velodromo di Roubaix. 257,7 chilometri in totale, di salita non se ne vede, il dislivello è minimo, ma le difficoltà stanno tutte sulla strada. I trenta tratti in pavé renderanno estrema questa corsa, con il fango che dovrebbe esserci sarà davvero quasi impossibile rimanere in piedi.

TRATTI IN PAVÉ

30 96,3 Troisvilles – Inchy 900 m **

29 102,8 Viesly – Quiévy 1 800 m ***

28 105,4 Quiévy – Saint-Python 3 700 m ****

27 110,1 Saint-Python 1 500 m **

26 116,6 Vertain – Haussy

25 120,9 Vertain – Saint-Martin-sur-Écaillon 2 300 m ***

24 127,3 Capelle-sur-Écaillon – Ruesnes 1 700 m ***

23 136,3 Artres – Quérénaings

22 138,1 Quérénaing – Maing 2 500 m ***

21 141,2 Maing – Monchaux-sur-Écaillon 1 600 m ***

20 154,2 Haveluy – Wallers 2 500 m ****

19 162,4 Trouée d’Arenberg 2 300 m *****

18 168,4 Wallers – Hélesmes 1 600 m ***

17 175,2 Hornaing – Wandignies-Hamage 3 700 m ****

16 182,7 Warlaing – Brillon 2 400 m ***

15 186,2 Tilloy-lez-Marchiennes – Sars-et-Rosières 2 400 m ****

14 192,5 Beuvry-la-Forêt – Orchies 1 400 m ***

13 197,5 Orchies 1 700 m ***

12 203,6 Auchy-lez-Orchies – Bersée 2 700 m ****

11 209,1 Mons-en-Pévèle 3 000 m *****

10 215,1 Mérignies – Avelin 700 m **

9 218,5 Pont-Thibaut – Ennevelin 1 400 m ***

8 223,9 Templeuve – l’Épinette 200 m *

224,4 Templeuve – le Moulin-de-Vertain 500 m **

7 230,8 Cysoing – Bourghelles 1 300 m ***

6 233,3 Bourghelles – Wannehain 1 100 m ***

5 237,8 Camphin-en-Pévèle 1 800 m ****

4 240,5 Carrefour de l’Arbre 2 100 m *****

3 242,8 Gruson 1 100 m **

2 249,5 Willems – Hem 1 400 m ***

1 256,3 Roubaix 300 m *

FAVORITI

Tantissima attesa per lo scontro diretto tra i due ciclocrossisti che dovrebbero trovarsi a proprio agio su questo campo gara. Il favorito d’obbligo è Wout van Aert (Jumbo-Visma), ma Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ha ovviamente lanciato la sfida al rivale. Tra i due litiganti occhio alle sorprese: la Deceuninck Quick-Step con Asgreen, Senechal, Lampaert e Stybar può far male, ma attenzione anche a nomi come Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious).

SPERANZE ITALIANE

Il Bel Paese non si impone nel Velodromo ormai dallo scorso Millennio, quando a trionfare fu Andrea Tafi. Gli azzurri più quotati sono sicuramente Sonny Colbrelli, che può sfoggiare la sua maglia di campione d’Europa, Matteo Trentin, Gianni Moscon e Davide Ballerini. Difficile puntare ad un successo, obiettivo sicuramente la top-10.

Photo LiveMedia/DPPI/Laurent Lairys