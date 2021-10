LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: De Marchi beffa Formolo in volata! 3° Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.03 Con la classifica dei primi dieci, si chiude la diretta della Tre Valli Varesine. Buon proseguimento con OA Sport!

17.02 I primi dieci della centesima edizione della Tre Valli Varesine:

1 DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 0:00:00

2 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates ,,

3 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates ,,

4 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team ,,

5 KRON Andreas Lotto Soudal ,,

6 HIGUITA Sergio EF Education – Nippo ,,

7 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

8 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

9 COVI Alessandro UAE-Team Emirates ,,

10 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team ,,

17.00 Per Alessandro De Marchi c’è il ritorno al successo dopo quasi tre anni: l’ultima volta che arrivò a braccia alzate risale al 6 ottobre 2018, al Giro dell’Emilia.

16.58 Hanno dato tutto, Alessandro De Marchi e Davide Formolo, in una Tre Valli Varesine caratterizzata dalla pioggia battente! L’uomo della UAE Team Emirates è stato in fuga per più di cento chilometri sprecando tante energie per poi diventare l’uomo di punta della sua squadra dopo la foratura di Pogacar, De Marchi si è mosso negli ultimi 50 chilometri riuscendo a rimanere alla ruota di Formolo e battendolo in volata!

16.54 Terzo posto per Tadej Pogacar che vince la volata dei battuti.

16.54 ALESSANDRO DE MARCHI!!! IL SUCCESSO DELL’UOMO DELLA ISRAEL START-UP NATION ALLA TRE VALLI VARESINE NUMERO 100!

16.53 PARTE LA VOLATA!

16.53 I due sono sfiniti: prima De Marchi prova ad allungare, poi Formolo. Sarà volata.

16.52 ULTIMO CHILOMETRO!

16.51 Formolo e De Marchi provano ad involarsi in solitaria ma non riescono nell’intento.

16.51 Due chilometri al traguardo, De Marchi a tirare!

16.49 Anche Andreas Kron cerca di allungare, ma trova la risposta prontissima dello sloveno che non esita a dare una mano al suo compagno di mille battaglie Davide Formolo.

16.48 Gaudu prova a scattare ai piedi dell’ultima salita, Pogacar stoppa preventivamente il francese.

16.47 Inizia la salita finale, 31” di vantaggio per De Marchi e Formolo.

16.46 Cinque chilometri all’arrivo per il duo De Marchi-Formolo! Nel gruppo inseguitore non sembra esserci intesa, Pogacar ed Hirschi stanno rompendo i cambi con la loro presenza.

16.43 Se Formolo e De Marchi continuano a collaborare, possono farcela! 22” di margine dai primi inseguitori a 7 chilometri dall’arrivo.

16.41 Finita la salita di Casciago per De Marchi e Formolo!

16.40 Dietro di loro si è creato un gruppetto di inseguitori formato da Pogacar, Hirschi, Higuita, Gaudu e Cosnefroy, che si stanno riportando sugli altri fuggitivi! Può succedere di tutto!

16.39 Formolo si è riportato su De Marchi, mancano meno di 10 chilometri al traguardo!

16.38 Quest’attacco ha fatto crollare il vantaggio dei primi! 14”, è De Marchi a provare ad andarsene, dietro di una decina di metri Davide Formolo!

16.37 Si muove direttamente Tadej Pogacar! Alla sua ruota David Gaudu e Benoit Cosnefroy!

16.35 Ora ci prova De Marchi! Formolo su di lui, si stacca Oliveira mentre Kron è in difficoltà.

16.33 La strada torna a salire verso Casciago, e Formolo attacca per saggiare la gamba dei suoi avversari.

16.31 Niente da fare per Formolo, riassorbito dagli altri fuggitivi. Dietro è la EF Education Nippo a fare l’andatura, ma ci sono ancora 38” di margine.

16.29 Formolo ci riprova in un tratto in discesa, prendendo una decina di metri di margine.

16.25 Ripresi Uran, Higuita e Cosnefroy a 18 chilometri dal traguardo. Intanto Oliveira si è riportato sotto ai primi cinque.

16.24 Oltre Uran, ha perso contatto anche Nelson Oliveira: ora in cinque in avanti, Davide Formolo (UAE Team Emirates), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Aurelien Paret-Peintre (Ag2R Citroen), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) ed Andreas Kron (Lotto-Soudal)

16.23 Higuita riprende Uran, con l’esperto colombiano che lavora per il compagno di squadra e Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen).

16.21 Si infiamma la gara anche in gruppo: Higuita (EF Education Nippo) scatta, dopo che Uran ha perso contatto dalla testa della corsa.

16.20 Ci riprova Andreas Kron! Paret-Peintre in difficoltà.

16.17 Ultimo giro di questa centesima edizione della Tre Valli Varesine!

16.16 Lo svantaggio del gruppo rimane infatti sempre attorno ai 30 secondi.

16.12 Mattia Bais prova lo scatto, senza fortuna. Poi si mette di nuovo Vlasov in testa, ma le squadre senza uomini in fuga sono troppo isolate.

16.11 Nibali viene marcato dai compagni di squadra dei fuggitivi. La sensazione è che nessuno riesca a dare manforte al siciliano.

16.09 Salita su via XXV Aprile, è Oliveira a fare il forcing in avanti.

16.09 Tratto in discesa e Vincenzo Nibali prova a prendere qualche metro.

16.08 30 chilometri al traguardo

16.05 Il forcing di Vlasov ha ridotto il margine dei sette attaccanti, che hanno solo 31” di vantaggio.

16.05 I fuggitivi arrivano sul comune di Casciago. Formolo spesso in testa.

16.04 Vlasov rilancia l’andatura in salita. Il gruppo si sta frantumando, i migliori però resistono.

16.02 Dietro gli scatti si sprecano: ora è il turno di Vlasov, che si era fatto già vedere in precedenza.

16.01 Avanti Formolo ha colmato il gap su Kron.

16.00 Dietro Latour è il più attivo di tutti, Vincenzo Nibali si muove in prima persona per riprenderlo.

15.58 Grande scatto di Andreas Kron, che si prende una decina di metri di vantaggio sulle ultime rampe di Casciago! Intanto Paret-Peintre è riuscito a cambiare la bicicletta.

15.57 Ci riprova Latour sulle rampe di Casciago, si mette alle sue spalle Pogacar.

15.56 Nel gruppo di testa Paret-Peintre chiama l’ammiraglia: probabile una foratura anche per lui.

15.51 Ricapitoliamo la composizione della fuga: Davide Formolo (UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo), Aurelien Paret-Peintre (Ag2R Citroen), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) ed Andreas Kron (Lotto-Soudal) hanno un minuto di vantaggio sul gruppo Pogacar-Nibali a 40 chilometri dal traguardo. In mezzo la coppia Pierre Latour-Guillaume Martin a 40”.

15.49 Pierre Latour (Total Direct Energie) si è agganciato a Guillaume Martin (Cofidis).

15.47 Con i pochi secondi di margine tra fuga e gruppo, Pogacar è stato praticamente ripreso dal gruppo.

15.46 Dietro c’è lo scatto di Guillaume Martin (Cofidis), una ventina di metri per lui.

15.45 Foratura per Tadej Pogacar! Che disdetta per il campione sloveno!

15.44 Timido tentativo di David Gaudu (Groupama FDJ), che si rialza immediatamente.

15.42 Paret-Peintre, De Marchi e Kron si sono agganciati ai cinque di testa. E il gruppo dietro rallenta: 50” di margine.

15.40 Dietro i cinque battistrada ci sono Aurelien Paret-Peintre (Ag2R Citroen), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) ed Andreas Kron (Lotto-Soudal) a 12”. Gruppo Nibali a 35”.

15.38 Iniziano adesso gli ultimi due giri del circuito. Questi saranno più lunghi, con l’inserimento della scalata di Casciago.

15.37 Oramai è una gara senza un padrone. Andamento davvero elettrizzante.

15.34 Ora è Aleksandr Vlasov (Astana PremierTech) a tentare lo scatto.

15.33 Davide Formolo viene ripreso dagli altri attaccanti. Ma si è staccato Tim Wellens: sono in cinque in avanscoperta.

15.29 È Vincenzo Nibali in prima battuta a tirare il gruppetto.

15.28 Formolo ha un qualcosa come 200 metri di margine sui vecchi compagni di fuga. Il gruppo, ormai composto da una decina di uomini, a 35”.

15.27 Ci si muove anche in gruppo: Aurelien Paret-Peintre (Ag2R) tenta l’allungo ma viene tamponato da Marc Hirschi, compagno di squadra di Formolo.

15.24 Allunga Davide Formolo (UAE Team Emirates).

15.22 Pioggia e grandine sulla corsa.

15.19 Altro passaggio sul traguardo per Davide Formolo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo) e Tim Wellens (Lotto-Soudal). Il margine sta crollando, 23”.

15.16 Intanto Fetter, in fuga dal mattino, è stato ripreso dal gruppo principale.

15.13 La fuga sta per salire verso via XXV Aprile.

15.08 Continua a ridursi il gruppo degli attaccanti: Erik Fetter (Eolo-Kometa) perde contatto, rimangono in sei in avanti allo scoccare delle tre ore di corsa. Distacco di 40”.

15.04 Si è staccato Alejandro Valverde (Movistar). Probabilmente non ha digerito le basse temperature di giornata.

15.01 Il gruppo, tirato dalla Trek-Segafredo, è in rimonta. 48”. Quattro giri al termine.

15.00 Erik Fetter (Eolo-Kometa), Davide Formolo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo) e Tim Wellens (Lotto-Soudal) passano di nuovo sul traguardo.

14.58 Gruppo di testa di nuovo sull’ultima salitella.

14.55 80 chilometri al traguardo.

14.51 Alle spalle la salita di Montello. Gruppo che si sta avvicinando a 1’03”.

14.45 Gruppetto già ai piedi della salita di Montello, 1’14” di margine.

14.44 I sette di testa passano al traguardo.

14.41 Ripreso dal gruppo Matthew Holmes.

14.38 Un minuto di vantaggio per Erik Fetter (Eolo-Kometa), Davide Formolo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo) e Tim Wellens (Lotto-Soudal) ai piedi della salita che porta al passaggio al traguardo. Si è staccato Matthew Holmes (Lotto-Soudal).

14.34 Il siciliano non ha fatto la differenza, ma ha contribuito a ridurre il gruppo principale.

14.31 Attacca anche Vincenzo Nibali! Ci prova l’uomo della Trek-Segafredo che screma il gruppo principale.

14.28 Si ricompattano i due drappelli: otto uomini al comando.

14.26 100 chilometri all’arrivo.

14.23 30” di ritardo per il gruppo di Uran da quello di Pogacar.

14.21 Gruppo che in ogni caso non è lontano.

14.18 Altri scatti dal gruppo principale: si muovono Uran, Rota, Formolo e Oliveira.

14.15 Holmes e Fetter invece mantengono le ruote di Wellens e Pogacar.

14.13 Pogacar e Wellens si sono rapidamente riportati sui quattro al comando, staccati Plamondon e Masotto.

14.11 Appena terminato il terzo giro.

14.08 Per Wellens e Pogacar 50” da recuperare, gruppo a 1’15”.

14.06 Ricordiamo che davanti ci sono sempre Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù).

14.02 Si infiamma la corsa con lo scatto del vincitore del Tour de France.

14.00 CAMBIA LA SITUAZIONE! Attaccano due pezzi da novanta: Tim Wellens (Lotto Soudal) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

13.57 A guidare il plotone l’AG2R Citroen Team.

13.53 Terminato il secondo giro del circuito.

13.48 Prosegue stabile il tentativo dei quattro all’attacco.

13.43 Arrivano i primi ritiri dalla corsa:

FRAPPORTI Marco (Vini Zabù)

Marco (Vini Zabù) ZUBAR Vladislav (Amore & Vita – Prodir)

Vladislav (Amore & Vita – Prodir) CASSARÀ Giacomo (Amore & Vita – Prodir)

Giacomo (Amore & Vita – Prodir) FIORELLI Filippo (Bardiani-CSF-Faizanè)

13.38 All’attacco sempre quattro uomini: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù).

13.34 Nel 2020 la corsa non si è disputata causa pandemia, l’ultimo vincitore di lusso è Primoz Roglic, che si impose nel 2019.

13.28 Cala leggermente il margine dei quattro attaccanti, gruppo che si riavvicina.

13.23 Si è già conclusa la corsa al femminile: CLICCA QUI PER IL RISULTATO.

13.20 Concluso il primo giro sul circuito.

13.17 Gruppo compatto che continua ad inseguire a 3′ di ritardo.

13.14 43,100 km/h la media della prima ora di corsa.

13.11 150 chilometri al traguardo.

13.08 Ricordiamo i componenti della fuga: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù).

13.04 Passata la prima ora di gara.

13.02 Inizia il circuito di Varese. Otto tornate da 13 chilometri con la tradizionale ascesa al Montello, un chilometro tra il 7 ed il 9%, oltre allo strappo finale che porta al traguardo.

12.58 Masotto, unico italiano in fuga, è un classe 1999, stagista con la Vini Zabù da quest’estate.

12.54 Percorsi i primi 40 chilometri di gara.

12.50 Ritardo del gruppo di 3′.

12.46 Partita definitivamente la fuga di giornata: quattro uomini all’attacco. Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù).

12.42 Vanno per raggrupparsi le due coppie di attaccanti.

12.38 Il gruppo si è definitivamente rialzato e dista più di due minuti dai fuggitivi.

12.33 Esce dal gruppo anche Robin Plamond (Israel Start Up Nation).

12.30 Proseguono gli scatti: si muove Giulio Masotto (Vini Zabù).

12.26 Il plotone non ha ancora lasciato completamente spazio alla fuga.

12.22 Gruppo a 30” dai due al comando, raggiunto Bouet.

12.19 Dal gruppo scatta anche il francese Bouet.

12.15 Si avvantaggiano in due: Holmes e Fetter.

12.12 Iniziano gli scatti.

12.07 PARTITA LA GARA!

12.04 Al via corridori di livello come Tadej Pogacar e Vincenzo Nibali, sarà sicuramente spettacolare la corsa odierna.

12.01 Il gruppo è partito per il trasferimento verso il chilometro 0.

11.59 Al momento non piove in quel di Busto Arsizio, sede della partenza, ma il cielo è grigio.

11.57 Secondo appuntamento per il Trittico Lombardo, dopo il capolavoro di Evenepoel di ieri alla Bernocchi, con la corsa giunta all’edizione del centenario.

11.55 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Tre Valli Varesine 2021.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Tre Valli Varesine 2021, giunta all’edizione numero 100. Secondo appuntamento del Trittico Lombardo, con Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) trionfante ieri nella Coppa Bernocchi. Dopo il mancato svolgimento nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, si deciderà dunque chi sarà il successore di Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nell’albo d’oro.

Il percorso si snoda attraverso due differenti circuiti. Il primo è in avvio di gara, di due sole tornate, che si snoda attraverso la cittadina di Busto Arsizio; subito dopo trenta chilometri abbastanza mossi che porteranno per la prima volta sul traguardo di via Sacco a Varese. Da lì il secondo circuito, prima con otto tornate da 13 chilometri con la tradizionale ascesa al Montello, un chilometro tra il 7 ed il 9%, oltre allo strappo finale che porta al traguardo. Poi altri due giri, da 25 chilometri ognuno, con la difficile salita di Casciago.

Discreta startlist in partenza da Busto Arsizio. Ci sarà lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), due volte vincitore del Tour de France, ma non sarà l’unico pretendente alla vittoria. Vincenzo Nibali è apparso in buone condizioni con il successo al Giro di Sicilia, poi ci saranno tanti corridori in cerca di riscatto tra cui spiccano Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers), Thibaut Pinot e David Gaudu (Groupama FDJ), Aleksandr Vlasov (Astana-PremierTech), Rigoberto Uran e Hugh Carthy (EF Education Nippo), Alejandro Valverde e Marc Soler (Movistar). In gara è presente anche il fuoriclasse Filippo Ganna (Ineo-Grenadiers), bi-campione del mondo della cronometro.

La partenza della Tre Valli Varesine è prevista per le ore 12.00, con OA Sport che vi garantirà la DIRETTA LIVE dell’evento sin dalle primissime battute. Buon divertimento!

Foto: LaPresse