Ciclismo su pista, Europei 2021: Italia in semifinale col quartetto maschile. Assenti Ganna e Milan, rivincita con la Danimarca

L’Italia ha concluso al terzo posto il turno preliminare dell’inseguimento a squadre maschile degli Europei 2021 di ciclismo su pista, incominciati oggi al Velodromo di Grenchen (Svizzera). Il nostro quartetto ha completato i quattro chilometri col tempo di 3:54.197, chiudendo con un ritardo di 0.799 dalla Svizzera (3:53.398) e di 0.721 dalla Danimarca (seconda a 78 millesimi dai padroni di casa).

Va assolutamente ricordato che la nostra Nazionale non si è presentata ai nastri di partenza con la formazione tipo, ovvero quella che due mesi fa vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CT Marco Villa ha dovuto rivedere la composizione del quartetto, visto che tra un paio di settimane si disputeranno i Mondiali a Roubaix: sono rimasti a casa Filippo Ganna (Campione del Mondo a cronometro su strada), Jonathan Milan e Simone Consonni. In pista Francesco Lamon (trionfatore in Giappone) affiancato da Liam Bertazzo, Stefano Moro e Michele Scartezzini.

L’Italia si è qualificata alle semifinali di domani e affronterà la Danimarca, proprio come era successo nell’atto conclusivo dei Giochi. In quell’occasione fu Filippo Ganna a lanciare una rimonta stellare che valse il titolo e il record del mondo (3:42.032), domani ci sarà in palio l’accesso alla finale continentale. Anche la compagine nordica, però, non è formazione tipo: Lasse Norman Hansen e Rasmus Pedersen erano presenti anche nel Sol Levante, sono però assenti Niklas Larsen e Frederik Rodenberg, sostituiti da Carl-Frederik Bevort e Matias Malmberg.

L’altra semifinale, invece, sarà tra la tonica Svizzera di Claudio Imhof, Valere Thiebaud, Simon Vitzthum, Alex Vogel e la Russia (quarta a 1.031) di Lev Gonov, Egor Igoshev, Ivan Volodoskii, Gleb Syritsa. Soltanto quinta la Gran Bretagna (a 1.729), davanti a Germania (a 2.412) e Polonia (a 4.171).

Foto: Federciclismo