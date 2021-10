Tre Valli Varesine 2021: bellissima vittoria per Alessandro De Marchi, Davide Formolo beffato in volata

Anche oggi la pioggia ed il maltempo non lasciano tregua ai corridori per la seconda tappa del Trittico Lombardo. Una Tre Valli Varesine storica quella odierna, con l’edizione del centenario: sul duro percorso con partenza da Busto Arsizio si è imposto un italiano, un eccellente Alessandro De Marchi, alla sesta vittoria in carriera (mancava da oltre due anni).

Due coppie andate a compattarsi nella prima fase di gara e a formare la fuga di giornata. Quattro uomini all’attacco nella prima ora: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio e, appena entrati nel circuito, si è accesa la corsa.

Uno scatto in coppia di Tadej Pogacar e Tim Wellens ha fatto esplodere la gara, che è diventata davvero entusiasmante. In un primo momento davanti si è formato un drappello con Erik Fetter (Eolo-Kometa), Davide Formolo, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Movistar), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Uran (EF Education Nippo) e Tim Wellens (Lotto-Soudal), poi sono tornati sotto Aurelien Paret-Peintre (Ag2R Citroen), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) ed Andreas Kron (Lotto-Soudal), mentre per il vincitore degli ultimi due Tour de France c’è stato un problema meccanico (foratura) che l’ha costretto a fermarsi e rientrare nel gruppo principale.

Ancora scatti nell’ultimo giro: davanti rimangono Davide Formolo (UAE Team Emirates), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert), Aurelien Paret-Peintre (Ag2R Citroen), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) ed Andreas Kron (Lotto-Soudal). Da dietro il gruppo ha provato a riportarsi sotto con le trenate di EF Nippo e Astana.

A 10 chilometri dall’arrivo al comando della corsa si è portata la coppia tutta italiana formata da De Marchi e Formolo, mentre da dietro Pogacar e Hirschi, assieme ad Higuita, sono rientrati sui contrattaccanti, senza però collaborare, lasciando così un gran margine agli azzurri. Volata a due con De Marchi che è riuscito ad imporsi di grinta su Formolo. Terza posizione per Pogacar davanti a Cosnefroy.

