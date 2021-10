LIVE Tenerife-Dinamo Sassari, Champions League basket in DIRETTA: trasferta complicata per i sardi

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tenerife-Dinamo Sassari, match valevole per la seconda giornata della Champions League 2021/2022 di basket. Per Sassari quesa sarà un prova molto difficile contro una delle squadre più forti in questa competizione e servirà dunque la prestazione perfetta per ottenere il successo.

I sardi arrivano a questa partita dopo la sconfitta contro i tedeschi del Ludwigsburg (per 94-81) nella prima giornata di questa torneo europeo e dopo la vittoria in Serie A contro Reggio Emilia (per 96-93). Gli spagnoli, invece, hanno prevalso nelle loro ultime due sfide (contro gli ucraini del Prometey in Champions League e contro il Saragozza in campionato) e sono ora pronti per conquistare il terzo successo consecutivo.

Per portare a casa questo incontro il coach Demis Cavina si affiderà ovviamente ai migliori. Fiducia massima quindi a David Logan, Christian Mekowulu, Anthony Clemmons e Eimantas Bendzius. Per quanto riguarda l’aspetto difensivo, invece, sarà fondamentale tenere sotto controllo il finlandese Sasu Salin (autore di 33 punti con un 8/13 da tre contro il Prometey) e il playmaker naturalizzato italiano Bruno Fitipaldo.

La palla a due di Tenerife-Dinamo Sassari è in programma alle ore 20.30 di questa sera. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!