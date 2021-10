Tenerife-Dinamo Sassari oggi, Champions League basket 2021: orario, tv, programma, streaming

Manca ormai sempre meno alla sfida tra Tenerife e Dinamo Sassari. Stasera alle ore 20:30 le due squadre scenderanno infatti in campo per scontrarsi nella seconda giornata di Champions League 2021/2022. In palio ci sarà davvero tanto per i sardi: una vittoria potrebbe dare una svolta importante alla stagione, una sconfitta invece potrebbe già compromettere i piani di qualificazione alla fase successiva.

Nella prima giornata di questa edizione della competizione europea i biancoblu sono usciti dal campo con una sconfitta contro i tedeschi del Ludwigsburg (per 94-81), mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio sugli ucraini del Prometey (per 73-70). Coach Demis Cavina si affiderà ovviamente ai migliori per compiere l’impresa. Fiducia massima quindi a David Logan, Christian Mekowulu, Anthony Clemmons e Eimantas Bendzius. Per quanto riguarda l’aspetto difensivo, invece, sarà fondamentale contrastare al meglio le doti del finlandese Sasu Salin e del playmaker naturalizzato italiano Bruno Fitipaldo.

La palla a due è prevista per le ore 20:30 al Pabellon Insular Santiago Martin. La diretta tv è prevista su RaiSport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay. OA Sport vi fornirà invece la diretta LIVE scritta della partita.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, TENERIFE-DINAMO SASSARI: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Ore 20.30 Lenovo Tenerife-Banco di Sardegna Sassari

Diretta TV: RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo