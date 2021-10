LIVE Svezia-Italia, Finale Europei football americano in DIRETTA: azzurri per coronare un sogno dopo 34 anni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Italia, finale degli Europei di football americano 2021. Una competizione interminabile, cominciata con le qualificazioni addirittura nel 2019, giunge finalmente al suo epilogo.

L’Italia era stata sorteggiata nella Divisione B insieme ad Austria e Svizzera. Il Blue Team, dopo il successo degli austriaci sugli elvetici per 66-0, hanno compiuto una delle più grandi imprese della storia della nostra nazionale andando a vincere per 21-14 a Vienna con un quarto quarto da 15-0. A Milano poi gli azzurri hanno spazzato via la Svizzera per 38-0 ottenendo il pass per le semifinali. Una semifinale che poi non si giocherà mai: la gara contro la Francia è stata inizialmente rimandata per Covid-19 e successivamente annullata, con i ragazzi di Davide Giuliano che sono volati in finale con la vittoria a tavolino per 35-0.

La Svezia invece era nella Divisione D: il passaggio del turno è arrivato grazie alle vittorie contro Russia (34-7) e Gran Bretagna (36-14). In semifinale è arrivato un successo tutt’altro che banale contro la temibile Finlandia in trasferta per 22-13.

Quest’oggi nella cornice di Malmoe si gioca quindi questo atto conclusivo davanti ad una bolgia da 25000 spettatori che cercherà di spingere gli scandinavi verso un titolo continentale che manca dal 2005. Anche gli azzurri vogliono aggiornare la propria bacheca: un trofeo europeo manca dal 1987.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Italia, finale degli Europei di football americano 2021. Il kick off è previsto alle 12.30, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: Comunicato Football americano